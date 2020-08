In den Waldviertel-Gemeinden Großschönau und Litschau strahlt der Blumenschmuck seit wenigen Tagen besonders: Sie wurden von einer Jury aus Gärtnern und Landschaftsplanern aus ganz Niederösterreich auf Podestplätze der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ der Landwirtschaftskammer NÖ gehoben. Großschönau wurde zum dritten Mal nach 2005 und 2012 dabei sogar als „Schönster Ort in Niederösterreich“ auserkoren.

Gewertet wurde in vier Kategorien zwischen Kleinstgemeinden mit maximal 250 Einwohnern und Orten mit mehr als 3.000 Einwohnern. In der Gruppe für 251 bis 800 Einwohner ist heuer aus der Sicht der Jury der Ort Großschönau vor Kollersdorf-Sachsendorf (Bezirk Tulln) und Biberbach (Bezirk Amstetten) die Nummer eins.

Großschönau seit 2013 ohne Pestizide, Chemiekeule und Torferde

Die Jury habe die zahlreichen Innovationen im seit 2013 pestizidfreien Ort Großschönau, der ohne chemisch-synthetische Düngemittel und ohne Torferde arbeitet, hervorgehoben, freut sich Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP). „Besonders beeindruckt hat Einzigartiges, wie die Skulpturenlandschaft im Ort und am Sternzeichenpark und die Grünfassadenmodelle an der Sonnenwelt mit Sonnenstrom betriebener Bewässerung“, sagt Bruckner. Genauso seien einfachere Anlagen wie die Retro-Spur vor dem Gemeindeamt, Naschgärten vor der Schule und Blühwiesen in den Angerbereichen, der gepflegte Friedhof, Elektrotankstellen an mehreren öffentlichen Plätzen, Radwege und hundert Fahrradständer bei Geschäften und an diversen Treffpunkten in die Bewertung eingeflossen.

Besondere Orte seien außerdem etwa der Kirchenplatz, der Erlebnisspielplatz sowie der Angerteich mit dem Beachvolleyballplatz. Dazu kommen die privaten Vorgärten, geschmückte Brückengeländer, der Spiel- und Sportplatz sowie diverse Blumenwiesen. Der Bürgermeister dankt daher „der gesamten Bevölkerung, dem Verein TDW, der beratenden Gärtnerei Oppel und den Gemeindearbeitern für die emsige Arbeit zum Wohle von uns allen“.

Litschau mit viel ehrenamtlicher Leistung auf Platz zwei

In der Kategorie zwei (Orte zwischen 801 und 3.000 Einwohner) konnte Litschau hinter Kirchschlag in der Buckligen Welt und vor Ertl (Bezirk Amstetten) Platz zwei erringen, nachdem man es 2018 waldviertelweit auf den ersten Platz in dieser Kategorie geschafft hatte.

Stadtgemeinde Litschau Auch für die Kampagne „Wir für Bienen“ – am Archivbild auch Gemeinderätin Nicole Auer, Sabine Brandstetter von den Blumendamen und Umweltgemeinderat Werner Spazierer – hat sich Litschau engagiert. Nun gab es einen Top-Platz bei „Blühendes Niederösterreich“.

VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann freut sich vor allem, weil damit die Leistung der Ehrenamtlichen honoriert wird: „In Litschau gibt es viele Freiwillige – unsere Blumendamen und -herren –, die sich um das Ortsbild kümmern und öffentliche als auch private Plätze zum Blühen bringen.“ Von Seiten der Gemeinde übernimmt freilich auch der Bauhof Leistungen, etwa das Gießen. Die Koordination obliegt Gemeinderätin Nicole Auer. Außerdem gebe es naturbelassene Wiesen, etwa die Schmetterlingswiese in der Nähe des Herrensees. „Die ist rund einen Hektar groß und es wurden auch diverse Blumen eingesät“, berichtet Hirschmann.