Zunftbäume wurden erstmals am Ende des 16. Jahrhunderts errichtet – einer von wenigen steht heute noch als sichtbares Zeichen für die Gewerbe in Brand. Am Samstagvormittag wurde ein neuer, 15 Meter langer und 2.500 kg schwerer Baum mittels Teleskoplader der Feuerwehr Brand und Kran der Firma Eschelmüller wieder in die Waagrechte gebracht. Natürlich stand auch Initiator Josef Gottler mit Rat & Tat zur Seite.

Der Spenglermeister war es, auf dessen Initiative hin der Zunftbaum von Brand-Finsternau 1983 errichtet worden war. Es war eine 128 Jahre alte, auf zwölf Meter zugeschnittene Fichte, gespendet vom Forstamt Kinsky. An der Spitze ragte eine mehr als einen Meter hohe Kupferspitze mit Kugel, wovon ein Blitzableiter in das Fundament führt. Außerdem war er am oberen Ende mit den Fahnen und Wappen von Österreich, Niederösterreich und der Marktgemeinde Brand-Nagelberg und dem Spruch „Gott schütze das Handwerk“ geschmückt.

Christine Deutsch

Zum Jubiläum 30 Jahre Zunftbaum gestaltete und finanzierte Josef Gottler eine Broschüre. Trotz Shopping-Center und Großmärkten war es für viele Bewohner wichtig, die Nahversorgung in der Gemeinde zu gewährleisten. Durch die Anstrengung von Firmen und Gemeinde gab es damals in Brand-Finsternau noch eine Vielfalt an Nahversorgern mit konkurrenzfähigen Preisen. Unter dem Motto ,,Fahr nicht fort - wir sind vor Ort!“ wurde an alle Bewohner von Brand und Finsternau appelliert, das Angebot zu nutzen und damit den Fortbestand der Arbeitsplätze zu sichern.

1983 hatte es 34 Betriebe inklusive Gemeindearzt in Brand-Finsternau gegeben. 2013 gab es trotz Schließung von 14 Betrieben 53 Unternehmen mit insgesamt etwa 60 Beschäftigten. 1998 wurde der Baum renoviert, ehe er jetzt ganz ersetzt wurde.

Der neue Zunftbaum aus Lärchenholz – wieder gespendet vom Forstamt Kinsky – zeigt nicht nur die Gewerbe von Brand-Finsternau, sondern der Marktgemeinde. Die Gemeinde übernimmt mit 10.000 Euro zwei Drittel der Kosten, der Rest kommt mit 100-Euro-Beiträgen von den heute etwa 50 Betrieben der Marktgemeinde. Noch fehlen am Zunftbaum die Schilder der Gewerbe, diese werden von Franz Haumer aus Alt-Nagelberg gemalt und angebracht.