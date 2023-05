„Böhmischer Traum“: Ein Fest für Musik und Ehrenamt

Am Wochenende geht in Brand das internationale Blasmusikfestival „Der Böhmische Traum“ über die Bühne. Los geht es am Freitag, der auch gleich eine Premiere bereithält. Zum ersten Mal stehen Vereine im Mittelpunkt. Ab 20 Uhr wird der Abend von der Blasmusik Don Bosco Neuerdberg und „Ferdi und die Ameisen“ gestaltet. Dazwischen findet der Bieranstich statt.

Zur Feier des Ehrenamtes erhalten Organisationen, die mit mindestens acht Mitgliedern in Vereinskleidung kommen, ein Schankgetränk ihrer Wahl. Veranstaltet wird das Festival von der Trachtenkapelle Brand um Obmann Jürgen Uitz unter Mithilfe mehrerer örtlicher Institutionen und der Gemeinde Brand-Nagelberg. Eines der Highlights wird auch heuer wieder das Großkonzert am Samstagabend: Gegen 20 Uhr können alle anwesenden Musiker mitmachen und gemeinsam musizieren.

Davor spielen die „Bergerner Musikanten“ und „Nord-Süd-Ost Böhmische“ auf. Der Samstag klingt mit der „Blaskapelle Junger Schwung“ und Barbetrieb aus. Das Bläserensemble

der Stadtkapelle Litschau wird die Feldmesse am Sonntag ab 8.15 Uhr musikalisch umrahmen. Für den Frühschoppen hat sich die „1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental“ angesagt, am Nachmittag sind die „Bechburg Musikanten“ aus der Schweiz live auf der Bühne zu sehen und zu hören.

