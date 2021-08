Eigentlich sollte es ein Badeausflug zum Brandteich werden, vom Schwimmen wurden einige Gäste vorige Woche aber abgehalten: Am Ufer des beliebten und sonst sehr gepflegten Teiches hatte sich an einigen Stellen ein grünlich schimmernder Film gebildet. Einer der Besucher machte die Gemeinde darauf aufmerksam, die wandte sich an die Bezirkshauptmannschaft Gmünd. Dort wird noch nach dem Grund für die Verunreinigung gesucht.

Die Technische Gewässeraufsicht habe die Stelle vor Ort bereits untersucht, erklärt Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Zuerst wird versucht, die Ursache zu erheben. Dafür wird eine Probe im Labor ausgewertet.“

Mit der Reinigung kann freilich erst dann begonnen werden, wenn die Ursache klar ist. In solchen Fällen sei es wichtig, dass die Situation vor Ort möglichst rasch untersucht wird, ergänzt Bezirkshauptmann Grusch – deshalb verweist er auf die rund um die Uhr erreichbare Gewässeraufsicht.