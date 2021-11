Aus „Krötenteich“ wird im Winter Eislaufplatz

Die allmählich erwarteten Minusgrade werden wieder Seen und Teiche zufrieren lassen, in einigen Orten wie in Schrems wird ein künstlicher Eislaufplatz geschaffen. Auf Teichen und Seen ist hingegen Vorsicht geboten. Nicht so in Alt-Nagelberg: Beim einst so genannten „Krötenteich“ hinter dem Kindergarten wurde nun für die Kinder und Jugendlichen ein bestehender Eislaufplatz revitalisiert.

Die Arbeitsleistung dazu erfolgte in Eigenleistung durch den Bauhof der Marktgemeinde Brand-Nagelberg. Durch den niedrigen Wasserstand von nur ungefähr 30 bis 40 Zentimetern gefriert das Wasser schneller — und ist nebenbei noch ungefährlich, falls die Eisdecke brechen sollte. Sobald die Temperaturen unter null Grad sinken, kann das erneuerte Areal benutzt werden – dank vorhandener Beleuchtung auch in den Abendstunden. In nächster Zeit werden noch Sitzmöglichkeiten platziert, danach steht, wenn das Wetter mitspielt, spaßigen Stunden am Eis nichts mehr im Wege. Christine Deutsch