Ein Jahr Bürgermeister: Erstes Fazit von Georg Einzinger

„Unter den Leuten sein“, „Feedback mitbekommen“ und „in der eigenen Gemeinde mitgestalten“: Diese Seiten der Gemeindepolitik hat Georg Einzinger im vergangenen Jahr als Bürgermeister der Marktgemeinde Brand-Nagelberg an forderster Front erlebt. Zeit für ein erstes Resümee zu dieser Funktion.

Als große Herausforderung habe er hohe Energiepreise, die Teuerung – und deren Auswirkungen auf Gemeinden kennengelernt, sagt Einzinger. Und: „Ich war auch überrascht, wie zeitintensiv es ist, eine Wahl durchzuführen und was alles dahinter steckt.“ Im Oktober 2022 fand die Bundespräsidentenwahl statt, im Jänner die Landtagswahl. Mit sechs Wahllokalen in der Gemeinde falle nicht wenig Arbeit an: „Es ist ein Punkt, wo alles passen muss. Da gibt es kein Pardon.“

Die Rückmeldungen, die er in den vergangenen Monaten erhalten hat, seien durchwegs positiv gewesen, sagt Georg Einzinger. Mehr noch: „Auch von älteren Einwohnern kam Freude über einen jungen Bürgermeister. Situationen wie der Schulanfang betreffen uns selbst, da versteht man die Sorgen und Nöte der Eltern sicher auch gut und man kann sich reinversetzen.“

Die Amtsübergabe von Franz Freisehner an Georg Einzinger (beide SPÖ) erfolgte wie berichtet geplant und mit einer Einarbeitungszeit für den neuen Bürgermeister. Diese habe sich als Vorteil erwiesen und ihm sehr geholfen, sagt Einzinger nun. Dass er ein erfahrenes Team am Gemeindeamt an seiner Seite hat, war freilich ein weiterer Pluspunkt.

Einzinger geht seinem Hauptberuf bei der Österreichischen Gesundheitskasse weiterhin auf Vollzeit-Basis nach – es lasse sich mit entsprechender Planung gut miteinander verbinden. „Man darf nicht darauf vergessen, dass es zuhause auch noch jemanden gibt. Auf das werde ich oft angesprochen, aber Familientermine sind genauso wichtig“, sagt Einzinger.

Aktuell wird an Projekten wie der Brunnensanierungen zur Sicherstellung der Wasserversorgung, dem geplanten Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges 2 für die Feuerwehr Steinbach und der Sanierung der Gemeindewohnungen beim Kindergarten Brand gearbeitet.