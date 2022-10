Erinnerungen, Dialekt & „die Fabrik“: Vom Leben der Glasarbeiter

Es ist ein auffälliger Dialekt, der sich beinahe durch alle zwölf Interviews zieht. Die Aussprache der Zwielaute klingt besonders eigenartig. Trotzdem ist es genau diese „authentische und unverfälschte Sprache“, die Peter Gold besonders gefällt. Der Filmemacher aus Finsternau hat sich in den vergangenen Jahren mit den Glasarbeitern von Nagelberg und ihren Geschichten beschäftigt. Herausgekommen ist der Film „Feierabend“, der am 22. Oktober um 19 Uhr im Kulturhaus Alt-Nagelberg uraufgeführt wird.

Film entstand ohne Förderungen

Die Idee zum Film ist schon vor einigen Jahren entstanden: Peter Gold hatte sich schon für den Imagefilm der Gemeinde Brand-Nagelberg mit der Geschichte der Glasproduktion befasst. „Ich dachte mir damals, dass das mehr hergeben würde“, sagt er. Das Projekt lief nebenbei, ist ohne Förderungen entstanden. Ehrenamtlich sozusagen.

Es gehe ihm nämlich darum, die Erinnerungen der Protagonisten für die Nachwelt zu dokumentieren: „Es entstand ein Zeitdokument über das Leben in der Glasmachergemeinde, gleichzeitig wird der spezielle Dialekt der Glasmacher hörbar gemacht.“ Ja, da ist schon mal ein ausgeprägtes „ei“, wo eigentlich ein „eu“ sein sollte.

800 Minuten Material in 90 Minuten erzählt

Insgesamt wurden in zwölf Interviews über 800 Minuten Filmmaterial gesammelt – das die Geschichte schließlich in 90 Minuten erzählt. Keine Kommentare eines Erzählers, keine geschichtlichen Fakten. Stattdessen: historische Bilder aus mehreren Archiven, subjektive Erinnerungen übers Handwerk, vorbestimmte Berufswahl in Glasarbeiterfamilien und gesellschaftliches Zusammenleben. Die Erzählungen wirken ehrlich, geprägt sind sie vom Erlebten „in der Fabrik“. Der Ausdruck zieht sich durch die Interviews. Gemeint ist die Stölzle-Glasfabrik in Alt-Nagelberg, dort war 2002 „Feierabend“.

Von den Interviewten leben inzwischen nur mehr wenige, umso wichtiger scheint der Film schon jetzt, noch bevor der Uraufführung. Generell hält er vieles fest, das bereits vergangen ist: Zum Abschluss singt der Arbeitermännergesangsverein das Lied „Feierabend“. Das ist fast so authentisch wie der Glasarbeiter-Dialekt in den Interviews.

