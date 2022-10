„Gut vorbereitet“: Amtsübergabe von Freisehner an Einzinger

NÖN: Sie waren seit 2015 Gemeinderat, Ihr Vater war Vizebürgermeister. Haben Sie sich schon immer für Lokalpolitik interessiert?

Georg Einzinger: Grundsätzlich schon. Ich hatte aber nicht vor, in den Gemeinderat zu gehen, bin 2015 eher durch Zufall reingekommen. Das Interesse war dann recht schnell geweckt. Man kann sich einbringen und etwas bewegen, das ist schön. – Ich freue mich auf viele Kontakte, Ideen und Anliegen, an die ich bisher noch nicht gedacht habe.

Wann haben Sie sich entschieden, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen?

Einzinger: Einen fixen Zeitpunkt gab es nicht. Als Franz Freisehner den Wunsch geäußert hat, aufhören zu wollen, wurden Gespräche geführt und irgendwann hat es klick gemacht. Es war ein langer Prozess und er hat die Übergabe gut vorbereitet, mich Schritt für Schritt herangeführt. Das ist nicht selbstverständlich, ich bin ihm dafür sehr dankbar. In den Lockdowns habe ich auch viele Webinare von Baurecht bis zu Gemeindefinanzen absolviert. Das Um und Auf wird sein, überall hinzuhören – egal ob bei Jung oder Alt, viel unter den Leuten zu sein. Volksnähe macht einen guten Bürgermeister aus.

Franz Freisehner war 20 Jahre im Amt. In der Zeit hat sich viel getan – wo sehen Sie heute die größten Herausforderungen für Brand-Nagelberg?

Einzinger: In der aktuellen Situation sind es definitiv die steigenden Energiepreise, die auch die Gemeinden voll treffen.

Die Gemeindebevölkerung wird seit Jahren weniger. Es gibt viele ältere Menschen, Junge zieht es oft weg. Machen Sie sich darüber Gedanken?

Einzinger: Auf jeden Fall, wir sind überaltert und das ist mir auch bewusst. Ziel wäre, dass die Jungen da bleiben – und dass sie herkommen.

Sprechen wir über die Zukunft: Wo sehen Sie Potenziale?

Einzinger: Ich sehe die Gemeinde in fünf Jahren als weiterhin sicher und stabil, mit einer erhaltbaren Infrastruktur und einer Gemeinschaft, in der sich die Leute wohlfühlen. Potenzial sehe ich in sanftem Tourismus, etwa mit den schönen Wanderwegen. In den vergangenen Monaten hat sich aber so viel verändert, dass das oberste Ziel ist, Grundversorgung aufrecht erhalten zu können. Deshalb möchte ich nichts ankündigen, was derzeit nicht umsetzbar ist.

Stichwort Wohnraum: Wie stehen Sie zu Aufschließung, Reaktivierung von Altbestand und Gemeindewohnungen?

Einzinger: Baulandschaffung ist unumgänglich, wenn sich Junge ansiedeln wollen. Gleichzeitig sollte bestehender Wohnraum saniert werden, auch das kann man schmackhaft machen. Wir sind aber auch stolz auf unsere vielen leistbaren Wohnungen.

Sie waren siebenJahreUmwelt- Gemeinderat – was kann eine Gemeinde in der Hinsicht tun?

Einzinger: Es ist ein spannendes Aufgabengebiet, alleine mit Information und Prävention kann vieles erreicht werden. Wir haben Müllsammel-Aktionen unternommen: Das Thema wird sichtbar gemacht, die Leute tragen Fotos raus und übernehmen eine Vorbildwirkung. Und auch die persönliche Beratung war durchaus gefragt.

Die Marktgemeinde ist sehr stolz auf ihre Vereine, zurecht?

Einzinger: Klar, ich bin selbst bei einigen Vereinen, schätze das sehr. Wir bewerben uns gerade um die vereinsfreundlichste Gemeinde (lacht). Durch Vereine sind Junge verwurzelt, kommen immer wieder zurück. Ich kenne das aus eigener Erfahrung: Als ich in Wien arbeitete, kam ich vor allem wegen der Feuerwehr heim. Vereine machen uns stark, leisten vieles, was die Gemeinde alleine nie könnte.

Sie sind Nagelberger, in Brand aber unter anderem durch die Feuerwehr verwurzelt. Wer die Gemeinde kennt, kennt Rivalitäten zwischen beiden Orten...

Einzinger: Dass es das mal gegeben hat, bestreite ich nicht. Unter den Jungen ist es aber inzwischen anders, das Gemeindegefühl ist gestärkt. Wir haben fünf Ortsteile, sind aber eine Gemeinde und ich bin guter Dinge, dass wir nun Eines sind.

Wie werden sich ihr Job bei der ÖGK und ihr Bürgermeister-Dasein vereinbaren lassen?

Einzinger: Wie es sich praktisch vereinbaren lässt, wird sich bald zeigen (lacht). Ich bin zu jung, um für die Politik auf den Beruf zu verzichten, der Job macht mir Spaß. Ich habe Kontakt mit der älteren Bevölkerung und nehme daraus viel mit.

