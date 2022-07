Langzeit-Bürgermeister Franz Freisehner vor dem Polit-Rückzug

Werbung

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2020 hatte Franz Freisehner (SPÖ) schon laut über seinen Abschied als Langzeit-Bürgermeister von Brand-Nagelberg nachgedacht, war dann doch noch einmal angetreten. Jetzt kündigt er aber nach Monaten der Spekulationen an, mit 30. September als Bürgermeister und Gemeinderat der Marktgemeinde aufhören und die „Verantwortung an die nächste Generation übergeben“ zu wollen.

Die einst stolze, nun von Überalterung und starkem Bevölkerungsrückgang geprägte Glasarbeiter-Gemeinde Brand-Nagelberg, das ist die letzte echte Hochburg der Sozialdemokraten im Gmünder Bezirk, und der im Herbst 2002 nach sieben Jahren als Gemeinderat ins Bürgermeisteramt gekommene Franz Freisehner hatte sie als solche noch gefestigt und ausgebaut. Beim erstmaligen Antritt als Spitzenkandidat für die SPÖ legte diese bei der Gemeinderatswahl 2005 mehr als acht Prozent zu, holte mit 77,6 Prozent eine historische Höchstmarke. Die wurde 2010 verteidigt, 2015 gar noch auf 80 Prozent ausgebaut – und ein 16. von 19 Mandaten geholt.

Die Jahre danach gab es vom Streit mit dem Pächter im später verkauften Herrenhaus oder Protesten gegen die Umfunktionierung des Sportplatzes Steinbach zum Hundeabrichteplatz bis zu Turbulenzen rund um den Bauhof immer wieder Unruhe, die SPÖ büßte 2020 16 Prozentpunkte und vier Sitze im Gemeinderat ein. Freisehner hatte eine „Watschn“ eingeräumt, sie auch auf „unpopuläre Maßnahmen – im Baubereich, aber auch bei Personalentscheidungen“ zurückgeführt. Nach der Pensionierung als Schremser Polizei-Postenkommandant im Dezember 2021 verdichteten sich allmählich auch Gerüchte über einen politischen Ruhestand.

Der geschäftsführende Gemeinderat Georg Einzinger (37) kristallisierte sich als potenzieller Nachfolger heraus, wird nun als Favorit auf die künftige Nummer eins gehandelt. Einzinger ist auch Ortspartei-Vorsitzender in Alt-Nagelberg und seit Februar wie berichtet stellvertretender Bezirksparteichef der SPÖ in Gmünd.

„Entfremdung von Politik und Bürgerschaft“

Bis Ende September bleibt aber Zeit, die Weichen neu zu stellen. Franz Freisehner dankt im Gemeindeblatt jetzt schon allen Wegbegleitern in 27 Polit-Jahren und kündigt an, sich auch weiter ins Gemeindeleben einbringen zu wollen. Er übergebe eine Finanz-, Infrastruktur- und Organisations-Grundlage, mit der in gewohnter Form weitergearbeitet werden könne – so seien die Gemeindeschulden in 20 Jahren unter seiner Führung von 3,62 auf 2,24 Millionen Euro reduziert worden. Es gebe keine Probleme. Aber: Der Ausgleich der Interessen sei „in Zeiten zunehmender Entfremdung von Politik und Bürgerschaft“ schwierig geworden.

Ecken & Kanten

