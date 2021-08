Die Mutter verständigte gegen 18 Uhr die Polizei, die nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft die Hundestaffeln Echsenbach und Niederösterreich, einen Polizeihubschrauber aus Schwechat und die Feuerwehren zur Personensuche anforderte. Eine Handypeilung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die Freunde des 18-Jährigen hatten angegeben, dass es am Sonntag gegen 14 Uhr während des Sportlerfestes in Brand zu einem Streit gekommen war und der junge Mann in Richtung Finsternau davongelaufen sei.

Während der Sucheinsatz zu laufen begann, meldete sich der Gesuchte via Handy bei seinen Freunden. Er befand sich auf einem Feldweg. Dort konnten ihn die Polizeibeamten gegen 19 Uhr abholen. Er war betrunken, aber wohlauf. Der Großeinsatz wurde abgesagt.