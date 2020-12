Ewald Zeller wurde 1932 in Brand als Sohn des Fleischhauermeisters und Gastwirtes Silvester Zeller geboren. Seine Volksschulzeit verbrachte er in Brand, die Hauptschule besuchte er in Gaweinstal im Weinviertel, wo Zeller bei einer Gastfamilie untergebracht war.

Für die Lehre bei der Firma Rzepa in Schrems kam er wieder ins Waldviertel zurück. Danach arbeitete Zeller im elterlichen Betrieb. Als sein Vater 1960 verstarb, trug er die Verantwortung für Fleischerei und Gasthaus. Nachdem die Betriebe inoffiziell als Witwenbetrieb geführt wurden, übernahm er sie im Alter von 28 Jahren.

Im Jahr 1955 heirateten Ewald Zeller und Almuth Ruso, aus der Ehe entstammen die drei Kinder Ewald, Ernst und Marlene. Die Ausbildung der Kinder lag ihm immer sehr am Herzen.

Ewald Zeller war handwerklich sehr geschickt, baute, renovierte und reparierte viel: Das elterliche Haus wurde aufgestockt, die Wohnung um Fremdenzimmer erweitert, die Fleischerei wurde ausgebaut. Das alles nicht genug, baute er ein großes Wohnhaus mit Geschäftslokal in Brand 165.

Seine Hobbys waren der Wald und seine Teichanlage in der Finsternau, die er sehr liebevoll pflegte. Auch in der Gemeinde war Zeller sehr aktiv, er war Mitglied der Feuerwehr Brand sowie unterstützendes Mitglied beim Verschönerungsverein und dem Roten Kreuz.

Enkel Clemens führt Betrieb seit dem Vorjahr

Die traditionsreiche Fleischerei wurde Ende 1992 an Ernst und Maria Zeller übergeben. In den Jahren 1998 und 1999 wurde das Haus umgebaut und modernisiert. Die Fleischerei wurde mittlerweile in noch jüngere Hände gelegt: Im Vorjahr übernahm Clemens Zeller, der 2004 der jüngster Fleischermeister Niederösterreichs war, den Betrieb von Vater Ernst.

Das Begräbnis von Ewald Zeller fand am 5. Dezember in Brand statt.