Der Bauhof der Marktgemeinde wird modernisiert. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig und vergab die Planungsarbeiten in seiner jüngsten Sitzung an das Architekturbüro Macho Gmünd. „Die Streuboxen sind in die Jahre gekommen, nicht mehr auf dem Stand der Zeit“, erläutert Bürgermeister Franz Freisehner (SPÖ). Diese sollen verbreitert und mit neuen Toren versehen werden. Dazu werden eine feste Überdachung installiert und darauf Stellflächen geschaffen.

Im Voranschlag für 2019 (Ordentlicher Haushalt: 2,9 Mio. Euro; Außerordentlicher: 480.000 Euro), der einstimmig beschlossen wurde, sind für die Umbauarbeiten 420.000 Euro budgetiert. „Wir haben wieder ein ausgeglichenes Budget aufgestellt, werden voraussichtlich die Schulden von 3 auf 2,7 Millionen Euro senken“, sagt Freisehner. „Für 2018 erwarten wir außerdem einen Überschuss.“

Ebenfalls beschlossen wurde der Ankauf eines Baggers (56.000 Euro) für den Bauhof aufgrund immer öfter erforderlicher Baggerarbeiten – allerdings ohne die Stimmen der drei ÖVP-Mandatare. Sie kritisierten, dass ein Bagger angekauft werde, obwohl es ein Baggerunternehmen in der Gemeinde gibt.