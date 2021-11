UNESCO-Auszeichnung: Südböhmische Blasmusik als Kulturerbe

„Ich war sehr skeptisch, wie es in der Blasmusik-Szene ankommen wird“, betont er. Bisher seien die Rückmeldungen jedoch positiv. Seit 2017 haben er und seine Helfer etliche Infos, Daten und Bilder zusammengetragen. Beim ersten Anlauf 2019 hat es nicht geklappt, die Bewerbung wurde zurückgestellt. Die Unterlagen wurden überarbeitet und wie berichtet neu eingereicht – mit Erfolg. Obwohl es für Uitz auch diesmal im ersten Moment nicht danach ausgesehen hat: „Es war seltsam, denn im Anhang der Mail war ein Dokument, in dem es darum ging, warum etwas nicht Kulturerbe geworden ist. Erst danach habe ich gelesen, dass wir aufgenommen wurden“, erzählt er.

Bei der „Südböhmischen Blasmusik in Brand-Nagelberg“ geht es um eine Musiktradition, die auf dem Austausch zwischen österreichischen und tschechischen Musikern gründet. Dazu zählt auch die enge Verbindung der Trachtenkapelle Brand mit dem südböhmischen Komponisten Ladislav Kubeš.

Insgesamt wurden nun elf neue Eintragungen ins Verzeichnis aufgenommen. „Die aktuelle Aufnahmerunde in das nationale Verzeichnis hat erneut die tiefe Verwurzelung des immateriellen Kulturerbes in der Lebensrealität der Menschen gezeigt, etwa im Jahreskreis, im überlieferten beruflichen Wissen oder bei Festveranstaltungen", freut sich auch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Aussendung: „Die Bräuche und Traditionen stellen ein wesentliches identitätsstiftendes und verbindendes Element innerhalb der Gesellschaft dar."