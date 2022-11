Was wurde aus dem Wirten der Waldhäuslhütte?

Der 1946 geborene Johann Tischler war nach seiner Lehre als Mauerer bis 1976 in diesem Beruf tätig und trat danach bei der Zollwache seinen Dienst an. 1985 errichtete er in Steinbach (Gemeinde Brand-Nagelberg) neben der Bundesstraße die „Waldhäuslhütte“, die er mit seiner Gattin Margaretha bis zum Verkauf im Jahr 2007 als Gastbetrieb geführt hat. Die Musik war schon immer Tischlers liebstes Hobby: Mit seinen beiden Freunden Johann Haberreiter und Ernst Redl spielten „Die 3 Urigen“ immer wieder bei kleinen Veranstaltungen. Tischler hat in jungen Jahren mit dem Gitarre Spielen begonnen. Später lernte er auch Tuba sowie große Trommel.

Seit Ende 2003 ist der ehemalige Zollwachebeamte in der Pension. Arbeit im Eigenheim findet sich immer wieder, und auch die Musik ließ Johann Tischler nie los: Seit etwa einem Jahr spielt er steirische Knopfharmonika, die er im Selbststudium erlernte. „Ich singe auch sehr gerne“, erzählt er. Mit seiner Gattin teilt er das Interesse am Radfahren und Wandern zur sportlichen Freizeitgestaltung.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.