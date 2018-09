Neue Öfen, frische Böden, neue Personalräume und 50 m2 Erweiterung: Zurzeit wird am hinteren Teil der Bäckerei Köpf in Brand fleißig gearbeitet.

Die Bäckerei Köpf wird bereits in fünfter Generation von Jürgen Köpf geführt und steht seit 1920 für Qualität und Regionalität. Bekannt ist sie unter anderem für das „Köpf-Brot“, das Schwarzbrot aus Sauerteig oder das „Mangerl“, aber auch für Mohnzelten und die hausgemachte Kardinalschnitte.

Jürgen Köpf hat den Betrieb 2014 von seinen Eltern Maria und Peter übernommen und bereits im Jänner 2015 mit dem Umbau des Cafés zum modernen Treffpunkt mit 45 Sitzplätzen, Nichtraucherbereich und kostenlosem W-Lan Akzente gesetzt.

Eine noch bessere Qualität

Nun der nächste Schritt: Backstube und Konditorei werden komplett erneuert – und nicht nur das. Der hintere Teil des Gebäudes wurde durchgebrochen, damit es um 50 m2 erweitert werden kann. Rohre werden freigelegt, neue Kanal- und Abwasseranschlüsse gelegt. Geplant ist einerseits die Schaffung neuer Personalräume. Zugleich sollen zwei neue Etagenöfen mit je fünf Etagen und ein „Stikken-Ofen“ für noch bessere Qualität sorgen. Letzterer ist ein Wagenofen mit einem auf Rollen laufenden Wagen (Stikken), in den übereinander Backbleche mit Teiglingen eingeschoben werden, sodass er in einem Arbeitsgang be- und entladen werden kann.

Ungefähr 500.000 Euro nimmt Eigentümer Jürgen Köpf insgesamt für die aktuellen Maßnahmen in die Hand.

Jürgen Köpf beschäftigt derzeit acht Angestellte, zwei im Service, zwei Lieferanten und vier Bäcker. Auch große Supermarktketten wie Spar und Nah & Frisch, als auch umliegende Metzgereien schätzen die Produktqualität. Rege wird zudem der Service des „Auslieferns“ angenommen – von Brand bis Gmünd, Waidhofen und Grametten freuen sich Kunden über frisches Gebäck am Morgen.

Nach der Schließung: Rückkehr mit Neuheit

Für die Arbeiten sind Café und Bäckerei allerdings bis 16. September geschlossen. Nach der Fertigstellung will die Café-Bäckerei Köpf mit einer Produkt-Neuheit losstarten.

Welche das ist, das will Inhaber Jürgen Köpf noch nicht verraten.