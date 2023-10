Neustart nach Pause: Bäckerei Köpf öffnet wieder ihre Türen

Die Schließung erfolgte primär aus gesundheitlichen Gründen, im August wurde die Pause nochmal verlängert. Ab 16. Oktober soll es nun wieder weitergehen, wie Jürgen Köpf bestätigt. Man habe auch intern Veränderungen getroffen und wolle den Fokus künftig auf die Bäckerei und das Café legen. „Wir bedanken uns bei den Kunden für ihre Treue und die Geduld“, so Köpf.

Seit Frühling 2014 führt Jürgen Köpf die beliebte Bäckerei in Brand, er hat sie damals von seinem Vater Peter übernommen. Köpf hat im elterlichen Betrieb Bäcker und Konditor gelernt. Die Bäckerei in Brand besteht bereits seit 1900 und wurde seither immer wieder innerhalb der Familie weitergegeben. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Umbauten und Erneuerungen, etwa 2018: Neue Öfen für Bäckerei: Backstube wird erneuert