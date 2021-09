Noch vor fünf Jahren hatte die nicht einmal 500 Seelen zählende Ortschaft Brand in der Marktgemeinde Brand-Nagelberg den Luxus gleich zweier Nahversorger in direkter Nachbarschaft, während der Hauptort Alt-Nagelberg schon ohne Nahversorger dastand. Gerüchte, wonach nun auch in Brand der letzte der beiden Märkte schließen solle, werden nun seitens des Betreibers dementiert. Aber: Es ist etwas in Bewegung.

Blick zurück: Einst zwei Märkte direkt gegenüber

Erst im Dezember 2012 hatte eine ungewöhnliche Eröffnung die Brander erfreut: Mitten in die längst angelaufene Welle des überregionalen Sterbens kleiner Nahversorger eröffnete Manuela Hrusa direkt vis-à-vis des damals schon seit 30 Jahren existierenden Pilz-Marktes an der Landesstraße L62 einen Nah&Frisch-Markt mit Blumenladen und Postpartner-Stelle. 2017 schloss sie zuerst die Nah&Frisch-Schiene, später wurde der komplette Standort aufgegeben.

Erst einige Monate davor war die Ignaz Pilz Söhne GmbH mit Großhandel und einst 14 Einzelhandels-Filialen im Wald- und Weinviertel im Zuge eines Sanierungsverfahrens eine Partnerschaft mit der Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH aus Gars eingegangen, die auch die Mehrheit der nunmehrigen Pilz & Kiennast Handels GmbH übernahm. Bis 2016 verbliebene Filialen in Alt-Nagelberg, Amaliendorf, Pfaffenschlag, Windigsteig, Bad Traunstein, Göpfritz, Guntersdorf und Stronsdorf wurden geschlossen, mittlerweile werden nur noch Filialen in Harbach und eben Brand eigenständig betrieben.

Standort-Versprechen und Ankündigung neuer Wege

Gerüchten, wonach nun auch der in 39 Jahren ins Alter gekommene und etwa immer noch ohne Bankomat-Funktion bestehende Pilz-Markt in Brand vor dem Ende steht, tritt Geschäftsführer Alexander Kiennast vehement entgegen. „Wir haben am 17. September die definitive Entscheidung getroffen, dass ein Nahversorger in Brand auf jeden Fall erhalten bleiben wird“, streicht er auf NÖN-Nachfrage hervor: „Die Gefahr, dass es künftig keinen Markt mehr gibt, besteht nicht!“

Geschäftsführer Alexander Kiennast verspricht Erhalt der Nahversorgung. ml

Klar sei allerdings, dass Einzelhandels-Filialen einer solch geringen Größe heute durch einen Großhändler nicht mehr erfolgreich zu führen sind, beteuert Kiennast. Nachsatz: „Durch einen Kaufmann, der den Markt führt und auch drin steht, ist ein wirtschaftlicher Betrieb jedoch sehr wohl möglich.“ Etliche weitere Beispiele würden das bereits deutlich zeigen. Daher will Pilz&Kiennast gemeinsam mit der Marktgemeinde Brand-Nagelberg und einem künftig eigenständigen Nah&Frisch-Partner in einen „schönen und modernen Markt investieren, die Nahversorgung auf eine neue Ebene heben“.

Neueröffnung im Frühjahr 2022?

Kiennast sieht diese Entwicklung auch als logischen nächsten Schritt nach der zwei Millionen Euro schweren Neugestaltung der Gmünder Markthalle. Wie die Lösung für Brand künftig genau aussieht, und ob diese weiterhin am markanten Standort gegenüber der Kirche in Brand 2 bestehen wird, das soll ein Standortentwickler in den nächsten Wochen ausloten.

Auch die Suche nach einem selbstständigen Partner läuft. Alexander Kiennast: Der Entwickler werde rasch konkrete Gespräche mit allen beteiligten Seiten aufnehmen. Theoretisch sei eine Neueröffnung unterm Titel Nah&Frisch, so Kiennast, bis zum Frühjahr 2022 möglich.