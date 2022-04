Brand Ratscher-Wiedersehen nach 40+1 Jahren

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: Christine Deutsch

M it covidbedingt einjähriger Verspätung kam es am Karsamstag in Brand zu einem historischen Ereignis: Genau jene elf Ratscherbuben, die 1981 auf einem Foto vor dem Haus der Familie Gottler verewigt wurden, trafen zum 40- bzw. eigentlich nun 41-jährigen Jubiläum wieder zusammen.