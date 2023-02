„Lichterhaus“-Paar spendet 3.100 Euro an Kinderkrebsforschung

Trotz weniger Besucher und diesmal aufgrund der Energiepreis-Entwicklung nicht so umfangreicher Beleuchtung, konnte das Paar einen stattlichen Betrag von 3.100 Euro an Andrea Prantl, Verantwortliche für die Spendenbetreuung des St. Anna Kinderspitals, übergeben. Von vielen Besuchern sei wieder einiges an Lob für die tolle Aktion von Schmidt und Adamec gekommen, sagen sie.

„Wir möchten uns bei allen Besuchern und vor allem bei den Spendern bedanken. Insbesondere bei jenen anonymen Spendern, die einen namhaften Betrag in einem Kuvert in unsere Spendenbox geworfen haben. Außerdem möchten wir wieder allen Spendern versichern, dass wir alle Spenden gewissenhaft übergeben haben“, freuen sich Brigitte Schmidt und Karl Adamec auch dieses Jahr über den Erfolg. Auch Andrea Prantl bedankte sich im Namen der St. Anna Kinderkrebsforschung für das Engagement.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.