Zimmerbrand-Übung der Feuerwehr Brand.

Ein Christbaum oder der Adventkranz in Flammen - ein Szenario das nicht von all zu weit hergeholt ist - genau aus diesem Grund veranstaltete die Feuerwehr Brand am Samstag eine Brandeinsatzübung im Stationenbetrieb mit Bevölkerungsbeteiligung am Feuerwehrgelände in Brand. Hierbei hatten Zivilisten unter anderem die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten im Umgang mit Feuerlöschern an einer Brandtasse zu vertiefen.

