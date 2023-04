Keine Jugend: Senioren als „Ratscherbuam“ im Waldviertel

Um den Jahrhunderte alten Brauch zu erhalten, haben sich in Seyfrieds sechs Männer im Alter zwischen 60 und 80 Jahren bereit erklärt, diesen Dienst heuer zu übernehmen. Die „Senioren-Ratscherbuam“ sind am Karfreitag und Karsamstag jeweils am Morgen, zu Mittags und am Abend durch den Ort gezogen und haben die Kirchenglocken ersetzt.

Am Ostersonntag gingen sie von Haus zu Haus, wünschten ein „Frohes Osterfest“ und baten um eine Spende, das „Ratschergeld“. Dieses kommt zur Gänze der Pfarre Seyfrieds zu Gute.

