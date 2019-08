Im Sommer 1929 wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitensee gegründet und feierte am vergangenen Wochenende das 90jährige Bestehen.

Zur Feier des 90jährigen Bestehen der Feuerwehr Breitensee wurde im Rahmen eines Festaktes, ein Tanklöschfahrzeug gesegnet. Es waren zahlreiche Ehrengäste gekommen und der Feierlichkeit beizuwohnen.

Die Segnung wurde von stadtpfarrer Rudolf Wagner aus Gmünd vorgenommen und als Patin fungierte Irina Schwabegger-Wagner. Die Stadtkapelle Gmünd sorgte für die musikalische Umrahmung.

Das TLF mit Spezialausrüstung, wurde in Deutschlang angekauft und in zahlreichen Arbeitsstunden, in Eigenregie umgebaut und modernisiert.

Am Nachmittag kam eine Gruppe tschechischer Kinder führte eine tolle Feuerwehrshow auf, was die Gäste begeisterte.