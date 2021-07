Nicht nur in Gmünd-Haid ist ein lebensrettender Defibrillator montiert, sondern seit vergangener Woche auch beim Gasthaus „Schüsslwirt“ in Grillenstein und beim Feuerwehrhaus in Breitensee. Die Anbringung wurde von zwei Mitarbeitern des Gmünder Bauhofs erledigt.

Die Kosten von rund 4.400 Euro wurden aus Spenden von Privatpersonen der beiden Katastralgemeinden finanziert. Inspiriert von der Defibrillator-Initiative von Johann Schwarzinger aus Haid, machte sich der Ortsvorsteher von Breitensee und Grillenstein, Karl Ferus, auf zu einer Haussammlung. Nun bedankt er sich bei der Bevölkerung recht herzlich – genauso wie bei Martin und Petra Traxler, die die Montage bei ihrem Gasthaus ermöglichten und beim Breitenseer Feuerwehr-Kommandanten Michael Sohr. Martin Traxler meinte: „Wir sind froh, dass wir einen Defibrillator für den Ernstfall haben – aber wünschen uns, dass wir ihn nie gebrauchen müssen.“

Jetzt werden noch Pfeile zu den Defi-Aufbewahrungskästen montiert und in unmittelbarer Nähe Hinweisschilder angebracht. „Im September wird es dann in jeder der beiden Katastralgemeinden eine Einschulung geben“, erklärt Karl Ferus.