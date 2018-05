Frischer Wind weht im Gmünder Strandbad: Mit der Stadtgemeinde und ihrem Bediensteten Karl Ferus als neuem Kiosk-Betreiber soll das Angebot in der Badesaison wesentlich verbessert werden.

„Es gibt eine tägliche Blockzeit von 10 bis 18 Uhr, wo jemand anwesend ist. Bei Schönwetter und entsprechendem Betrieb ist natürlich auch nicht um 18 Uhr Schluss“, verspricht Karl Ferus, der bisher im Bauhof der Stadtgemeinde beschäftigt war und schon vor zwei Jahren im Gemeinderat (Ferus ist SPÖ-Gemeinderat) vorgeschlagen hatte, den Kiosk selbst zu betreiben.

"Auf keinen Fall soll es so wie vorher sein"

„Heuer hat man mich dann gefragt, ob mein Angebot von damals ernst war und noch gilt“, erzählt Ferus im NÖN-Gespräch. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit am Eibensteiner Sportplatz und zuletzt auch beim SC Gmünd am Grill und in der Organisation der Bewirtung bringt er auch die nötige Erfahrung mit. Er will den Ruf des Strandbades wieder zum Positiven hin wenden und den Kiosk nicht nur Badegästen, sondern auch Radfahrern und Wanderern schmackhaft machen. „Auf keinen Fall soll es so wie vorher sein, dass Punkt 18 Uhr zugesperrt wird. Viele Gäste kommen nach der Arbeit zum Baden und wollen dann noch eine Kleinigkeit essen oder trinken“, betont Ferus.

Bis maximal 21 Uhr darf er geöffnet haben. Ferus wird neben Getränken, darunter auch isotonische Durstlöscher für Sportler, auch Eis sowie Kleinigkeiten zum Essen wie Wurstsemmeln, Hot Dogs oder Schnitzel mit Pommes anbieten – zu familienfreundlichen Preisen. Und: „Geplant sind auch alle 14 Tage am Freitagabend auf Vorbestellung Grillhendl oder Koteletts.“