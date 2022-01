Gmünder Schulsprecher: Geteilte Meinungen zu Covid-Regeln

Bundesweit wurde zuletzt viel über die Rahmenbedingungen des Unterrichtens an Schulen diskutiert, vor allem die angekündigte Rückkehr zu früheren Matura-Modalitäten kam bei Teilen der Schüler schlecht an. Im Bezirk gibt es an den höheren Schulen – Gymnasium und Schulzentrum – geteilte Meinungen.

„Natürlich waren viele Schüler der Abschlussklassen zunächst enttäuscht, dass keine Erleichterungen in Form einer freiwilligen mündlichen Matura beschlossen wurden. Mittlerweile hat man sich aber damit abgefunden“, sagt Gym-Schulsprecher Julian Pigall. Eine gewisse Müdigkeit sei insgesamt spürbar und die Rahmenbedingungen „alles andere als ideal“. Was aktuell Motivation gebe, sei die Hoffnung auf „eine entspanntere Zeit, in der Corona in den Hintergrund tritt“.

Unterschiedliche Meinungen zur Situation nimmt Leonie-Sophie-Marie Wally, Schulsprecherin im Schulzentrum, wahr: „Viele Schüler sind froh, in die Schule zu können, weil ihnen so das Lernen leichter fällt. Andere würden eine Schließung vorziehen, da es für sie unerklärlich ist, wie die Schulen bei so hohen Neuinfektionen offen sein können.“

Vor allem über die Regeln zu Matura und Abschlussprüfungen sollte nochmal nachgedacht werden, findet sie: „Die Abschlussjahrgänge haben bis jetzt die meiste Zeit in Fernlehre verbringen müssen, müssen aber trotzdem mündlich maturieren.“ Kiara Jesenberger, zweite SZ-Sprecherin, sieht das genauso: „Bei uns werden die Regelungen vom Vorjahr gewünscht. Wir versuchen alle zusammen, positiv mit der Situation umzugehen – aber wir sind alle nur Menschen und jeder ist irgendwann am Limit.“

