Wie lange Buspassagiere in Brühl noch im Regen stehen müssen, ist bislang unklar: Das Wartehaus an der B41 ist über drei Monate nach seiner weitgehenden Zerstörung noch nicht einmal eine Baustelle.

Seit 18. Mai ist das Buswartehäuschen in Brühl wie berichtet in Folge eines Unfalles beschädigt. Bis vor Kurzem wusste niemand, wie es in dieser Angelegenheit weiter geht. „Da lange nicht bekannt war, wer der Verursacher war, konnte auch die Versicherungsfrage nicht geklärt werden“, begründet Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser (ÖVP) das lange Warten auf eine Reparatur. Jetzt stelle sich die Frage, ob der Unfallverursacher eine Sanierung oder einen Abriss und Wiederaufbau finanzieren muss.

„Das Wartehaus wird im Herbst hoffentlich wieder einsatzfähig sein, weitere Entscheidungen über Sanierung und möglichen Abriss werden wir in der nächsten Stadtratssitzung treffen“, so Zimmermann-Moser.