Barockkonzert begeisterte Besucher.

Vivaldi, Bach und Co. waren am Samstag zu Gast in der Bucherser Kirche. Der Obmann des Heimatvereins, Erich Altmann und seine Crew haben die Solisten des „Originalklang“ Orchester unter der Leitung der Violinvirtuosin Esther-Rebecca Neumann eingeladen. Die tolle Akustik und der Klang eines historischen Cembalos, ließ einen Ohrenschmaus über die Besucher ergehen. Der Erlös der Veranstaltung fließt wieder der Kirchenrenovierung zu.