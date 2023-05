Tod im Belvedere - Der 13. Fall für Sarah Pauli

Auf Einladung von Elfriede Moser, Städtische Bücherei Weitra, und der Buchhandlung Stark, präsentierte die Bestsellerautorin Beate Maxian am 6. Mai ihren neuesten Wienkrimi „Tod im Belvedere“ im Rathaussaal von Weitra. Ihr dreizehnter Fall führt Sarah Pauli, Chefredakteurin des Wiener Boten, in eines der bedeutendsten Museen Wiens. Die dreizehn zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Geschichte, beginnend damit, dass der Anruf von Chefinspektor Martin Stein sie an einem Freitag, den 13. erreicht. Am Spiegelbrunnen vor dem Oberen Belvedere wurde eine Leiche gefunden. Die Tatwaffe, ein antiker Dolch, ist mit dreizehn Rubinen besetzt. Der Fundort bringt neben jeder Menge Aberglauben und Symbolik auch die Kunst ins Spiel. Sarah Pauli stürzt sich sofort in die Ermittlungen, nicht ahnend, wie sehr dieser Fall in ihr Leben eingreifen wird.

Spannend und pointiert präsentierte Maxian vor den zahlreichen Gästen ihre Geschichte und ließ das Publikum auch an ihrer Recherche teilhaben. Wie entstanden die einzelnen Szenen? Welche Bedeutung haben Vanitas-Gemälde oder rote Unterwäsche am Silvestertag? Das zahlreiche Publikum – darunter das Team der Bücherei Weitra, Vertreterinnen einiger Büchereien in der näheren Umgebung, Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser sowie Tourismus-Stadtrat Joachim Fischer - war von den Ausführungen Beate Maxians begeistert.

Am 20. September erscheint ihr nächster Kriminalroman. Maxian dazu: „In dem Buch 'Ein tödlicher Jahrgang' führt ein neues Ermittlerteam die Leserinnen und Leser durch die Wachau. Aber keine Sorge, Sarah Pauli und Martin Stein gehen noch nicht in Pension.“

