Initiative „Let's Waltz“: Lehrlinge verbrachten einen Monat in Island

Von ihren Erlebnissen erzählen, Fotos herzeigen, die Gegebenheiten dort mit jenen daheim vergleichen: Damit haben sich die Lehrlinge Lisa Zibek und Philip Grabner in den vergangenen Tagen intensiv beschäftigt.

Die beiden sind Mitarbeiter am Heidenreichsteiner Bühler-Standort, waren von 27. April bis 3. Juni im Rahmen der Initiative „Let's Waltz“ in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Zibek und Grabner befinden sich im dritten Lehrjahr der Metalltechnik-Werkzeugbautechnik bzw. im Doppelberuf Elektrotechnik-Anlagen- und Betriebstechnik und Metalltechnik-Maschinenbautechnik. Gemeinsam mit vier weiteren Lehrlingen haben sie in der Zeit in Reykjavik in einem Apartment gelebt - allerdings in zwei unterschiedlichen Betrieben gearbeitet. Die Tätigkeitsbereiche der Amaliendorferin waren ähnlich zu jenen im Heidenreichsteiner Ausbildungsbetrieb: Sie hat auch in Island in einem Unternehmen im Bereich Maschinenbau - nur eben zur Fischverarbeitung - gearbeitet.

Philip Grabner aus Brand legte vor allem in der Blechbearbeitung Hand an: „Wir durften wirklich viel machen.“ Zum Arbeitsplatz ging es mit dem Bus oder Auto. Die Arbeitswoche dauerte von Montag bis Freitag, Feierabend war gegen 15 Uhr. Blieb also genug Zeit, um in der Freizeit Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Diese Gelegenheit haben die Lehrlinge genutzt, es entstanden viele Erinnerungsfotos von Wanderungen an der Küste und vom Baden in isländischen Quellen.

Foto vom Arbeitsplatz: Auch in Island hat Lisa Zibek im Bereich Metalltechnik gearbeitet. Foto: privat

Verständigen habe man sich problemlos über Englisch können, blicken die beiden zurück. Dass sie sich in ihrer „Let's Waltz“-Bewerbung für Island ausgesprochen haben, sei eine gute Entscheidung gewesen. „Wir haben Neues gelernt und insgesamt viel gesehen“, sagt Lisa Zibek. In den Betrieben habe ein lockerer Umgang untereinander, aber auch Aufgaben und Arbeitszeiten gegenüber geherrscht. Sozialleistungen wie eigene Betriebskantinen seien stark ausgeprägt.

Dass den beiden die Auslandserfahrung so gut gefallen hat, freut auch ihre Ausbilder Alfred Uitz und Marc Schanza: Die erstmalige Teilnahme an „Let's Waltz“ ist geglückt, weitere Lehrlinge sollen dem Beispiel in Zukunft folgen.