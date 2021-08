Im Rahmen des Theatersommers der Bühne Heidenreichstein, die am 6. August mit dem Stück „Meier Helmbrecht“ Premiere feiert (die NÖN berichtete), findet am 8. August um 11 Uhr eine Benefizmatinee im Burghof der Wasserburg statt. Damit wird ein „Bambakids“-Projekt in Kenia, das vom Verein „Wir für Kinder“, den Bühne-Heidenreichstein-Mitglied Johann Pichler ins Leben gerufen hat, unterstützt.

Im Speziellen geht es um das aktuelle „Sorgenkind“: Das vom Verein errichtete 300 Quadratmeter große Dorfzentrum in Dzikunze. „Das Dach muss erneuert werden und das kostet um die 2.500 Euro. Für die Sanierung, die relativ rasch durchgeführt werden muss, suchen wir Sponsoren. Wir sind für jede Unterstützung dankbar“, betont Pichler. Für Spenden gibt es das Konto „Wir für Kinder“ bei der Raiba Oberes Waldviertel (IBAN: AT53 3241 5000 0012 1020). Auch der Erlös der Benefizmatinee wird dafür verwendet, bei der die Schauspieler Peta Klotzberg und Peter Matthias Lang in Wortskulpturen von Mona May zum Besten geben. Für den musikalischen Rahmen sorgt Markus Fichtinger.