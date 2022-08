Vorbereitungen auf „Don Camillo und seine Herde“

Werbung

Lustig und unterhaltsam verspricht der heurige Theatersommer der Bühne Heidenreichstein zu werden – steht doch mit „Don Camillo und seine Herde“ ein publikumswirksamer Klassiker am Programm.

Schon vor über 20 Jahren stand das „Techtelmechtel“ zwischen Bürgermeister Peppone und Pfarrer Don Camillo am Plan der Heidenreichsteiner Institution, nun folgt, natürlich mit neuen Darstellern, Teil zwei des Stückes. Gleich zum ersten Teil blieben nur Regisseur Andreas Krenner sowie mit Martin Hetzendorfer die „Stimme von Jesus“. Waren vor zwei Jahrzehnten noch die Brüder Reinhard und der unvergessene Manfred Wurz in den Hauptrollen zu sehen, so nehmen deren Plätze mittlerweile Hans Pichler und Jürgen Hanisch ein.

„Publikum sehnt sich nach Unbeschwertheit.“

Vor allem Pichler, einst „roter“ Bürgermeister, der nun den Priester spielt, freut sich auf die Premiere. „Ich glaube, das Publikum sehnt sich nach Unterhaltung und Unbeschwertheit. Wir werden alles daran setzen, diese Wünsche zu erfüllen“, sagt er. Diese Meinung vertritt auch Rupert Wurz, der der Bühne seine Vielseitigkeit als Darsteller, Regisseur, Techniker und „Mann für Alles“ schon seit 1989 zur Verfügung stellt: „Trotz aller Widrigkeiten, die die Zeit mit sich bringt, werden die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft bei der Theatergruppe hochgehalten, sodass auch diese Produktion erfolgreich über die Bühne gehen wird.“

Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter in den beiden ersten Augustwochen mitspielt, wenn Don Camillo und Peppone im Pfarrhof ihre „wortwitzige“ Fehde austragen werden.

Premiere ist am 5. August, gespielt wird auch am 6. und 10. bis 20. August (20.30 Uhr). Tickets unter 0664/ 9464751 oder karten@buehne-hstein.at.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.