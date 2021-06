Sie sind untrennbar miteinander verbunden – die Bühne Heidenreichstein, die Burg Heidenreichstein und das Ritterepos „Meier Helmbrecht“, mit dem die Beziehung zwischen Bühne und Burg begann. Mit Gründung der „Laienbühne Hainrichstain“ ging daraus eine Institution hervor, die heute weit über die Grenzen des Bezirkes geschätzt wird – und sich nun auf ihr 40-Jahr-Jubiläum vorbereitet. Das Jubiläumsstück ist freilich Programm.

Wie es begann. Es war 1955, als einige Heidenreichsteiner wie Willi Hergesell, Willibald Erhart, Viktor Stubenvoll oder Willi Kiefl unter Leitung des Lehrers Heinrich Stix zur 750- Jahr-Feier der Burgstadt das Ritterepos von „Wernher der Gartenaere“ erstmals zum Besten gaben. Im Burghof sorgten sie damit für Furore. Dennoch mussten einige Jahre verstreichen, ehe es 1970 und zehn Jahre später zu weiteren Aufführungen von Meier Helmbrecht kam.

Johann Pichler, Anton Gisy und Reinhard Wurz, die vor 50 Jahren mit dabei waren, denken gerne an diese turbulente, aufregende Zeit zurück. Die einhellige Meinung: „Vieles war improvisiert, aber jeder mit Feuereifer bei der Sache.“ Schließlich fanden bei der Neuauflage 1980 die „jungen Wilden“, sprich Pichler, Gisy, Herbert Poindl und Co, dass es sich eigentlich lohnen würde, hier weiterzumachen. Die „Laienbühne Hainrichstain“ wurde ins Leben gerufen. Durch stetige Weiterbildung mittels Theater- und Regieausbildungen stiegen auch die Ansprüche der Darsteller an sich selbst.

Das Geheimnis der Bühne liegt im Kollektiv. Mittlerweile sind einige Jahre und 126 Produktionen erfolgreich bestritten worden, die 2010 auf „Bühne Heidenreichstein“ umbenannte Truppe kann heuer das „40-Jahr-Jubiläum“ feiern. Dabei schließt sich der Kreis, wenn ab 6. August wieder die Aufführung von Meier Helmbrecht mit Johann Pichler in der Titelrolle gezeigt wird.

Warum sich die Gruppe über einen so langen Zeitraum in dieser Qualität erhalten konnte? „Die Stärke der Bühne liegt ganz einfach in der Gemeinschaft, die mittlerweile schon Generationen überlebt hat“, sagt Pichler: „Ob alt oder jung, arm oder reich – hier hatte und hat jeder Platz. Zudem ist die ausgezeichnete Jugendarbeit im guten Umfeld dafür mitverantwortlich, dass immer wieder neue Talente nachrücken.“ Auch Daniela Nöbauer, die sich als Darstellerin genauso einen Namen gemacht hat und von insgesamt etwa 40 in wechselnden Einsätzen aktiven Akteuren spricht, hebt die Nachwuchsarbeit unterm Namen „KIT“ hervor. Geleitet wird diese im Theater unterm Giebel von Anna Katharina Wurz.

Wurz – ein Name mit großer Bedeutung. Generell ist der Name Wurz ein Name, der stärker mit der Heidenreichsteiner Institution verwoben ist als jeder andere – auch wenn mittlerweile sehr viele Menschen im Dienste der Schauspielkunst bei der Bühne aktiv tätig gewesen sind. Theaterinteressierte, die „Wurz“ hören, denken intuitiv an das eine oder andere unvergessliche Bühnenstück mit dieser Familie.

Als erster Akteur des Schauspiel-Clans trat Reinhard Wurz schon 1970 bei Meier Helm brecht in Erscheinung. Elf Jahre später kam er bei der Gründung der „Laienbühne Hainrichstain“ mit dem Premierenstück „Der Revisor“ zum Einsatz. Sein Bruder Manfred Wurz, der ebenfalls schon immer ein Faible für Literatur und Lyrik hatte, folgte ihm 1986 bei der Inszenierung von „Michael Kohlhaas“, war auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“, fortan nicht mehr wegzudenken. „Ich wollte immer künstlerisch tätig sein, aber war beruflich mit meiner Tankstelle zu sehr gefordert“, so der engagierte Künstler, der als Darsteller und auch bei 19 Produktionen die Regie übernahm.

Nun will der „Senior-Wurz“ leiser treten und nur, wenn nötig, „kleinere Rollen spielen“. Wenn er jedoch mit Lesungen bekannter Werke loslegt, oder mit einem Schmunzeln versehen Anekdoten aus vergangenen Bühnentagen zum Besten gibt, dann ließen sich einige Seiten damit füllen. Fällt auch der Abschied des „älteren Wurz“ schwer, so stehen schon die nächsten Generationen aus der Kleinpertholzer Dynastie bereit.

Der Mann für alle Fälle – und die junge Regisseurin. Sohn Rupert blickt ebenfalls auf einige Jahre Bühnenerfahrung zurück, gilt in der Theaterinstitution als „der Mann für alle Fälle.“ Seit 1989, als er nach eigenen Worten bei einer Aufführung den „Dritten Soldaten von links“ spielte, war er lückenlos bei allen Produktionen mit dabei – als Darsteller, Regisseur, Techniker, Souffleur, Mitautor oder Ideengeber. „Jetzt kommt der Job des Covid-Beauftragten dazu“, schmunzelt der Filmemacher und, mit Jürgen Hanisch, künstlerische Leiter.

Etwas kürzer verlief die Schauspielkarriere weiterer Wurz-Kinder, meist der Ausbildung wegen. Schwester Angelika wirkte als Jugendliche bei etwa zehn Produktionen mit, auch Reinhards Söhne Oliver und David hatten einige Auftritte, ehe David als Musiker seine Berufung fand.

Dass mit Anna Katharina eine Vertreterin der dritten Wurz-Bühnengeneration in jungen Jahren große Erfolge einfuhr, freut nicht nur Opa Manfred. Schon mit der Hauptrolle in „Rappaccinis Tochter“ zeigte die junge Akteurin und Texterin ihr großes Schauspieltalent. „Die Begeisterung für Theater hatte ich schon im Vorschulalter und hat sich bis heute gehalten“, so die vielseitige 21-Jährige. Sie wird bei der Sommerproduktion und Jubiläumsveranstaltung des Meier Helmbrecht als jüngste Regisseurin der Bühne Heidenreichstein ihr Debüt feiern.

Was die Zukunft bringen mag? Hans Pichler sorgt sich nicht. „Ich bin zuversichtlich, dass die Erfolgsgeschichte Fortsetzung findet, auch wenn es irgendwann zur Wachablöse der jetzigen Generation kommen wird“, sagt er: „Wir haben viele junge Akteure, denen zuzutrauen ist, frischen Wind zu bringen. Für mich ist die Bühne Heidenreichstein ein großes Erlebnis. Ich bin stolz darauf, als Mitbegründer auch noch als Schauspieler mitwirken zu können und dürfen.“