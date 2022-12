Zweimal rieselt heuer der Schnee

Besinnlich und fröhlich wird es am 16. und 18. Dezember im Volksheim Weitra zugehen. Die Bühne Weitra sorgt bei dieser Premiere für die Schauspieler, gemeinsam mit einem Bläserquartett der Stadtkapelle Weitra, unter dem Motto „Leise rieselt der Schmäh“ dafür. Der Erlös wird gespendet.

„Was wir da machen, ist Neuland für uns. In dieser Form waren wir noch nie auf der Bühne aktiv. Wir sind nach zwei Jahren Pause wieder voll motiviert und freuen uns, dem Publikum etwas Besinnliches und auch Heiteres zu bieten“, sagt Egon Haumer von der Bühne Weitra, der wieder für die Regie verantwortlich ist.

Elf Schauspieler, darunter die Neu-Mitglieder Gabriela Peterka und Lukas Schwingenschlögl, bringen zwei besinnliche Theaterstücke, bunt gemischte Sketches und einige Texte mit weihnachtlichen Inhalten. Für den musikalischen Rahmen sorgen Musiker der Stadtkapelle Weitra.

Erlös kommt dem guten Zweck zugute

Eintritt am 16. Dezember um 19 Uhr sowie am 18. Dezember um 16 Uhr sind freie Spenden. „In der aktuellen Zeit soll Kunst auch für Familien leistbar sein. Wir wollen mit dem Erlös Familien in der Region helfen, die Unterstützung brauchen“, sagt Haumer.

Für das Jahr 2023 ist wieder eine Aufführung der Bühne Weitra geplant. „Wir sind dazu noch in der Nachdenkphase. Aber wenn es klappt, dann soll es etwas ganz Neues werden“, will Haumer noch nicht mehr verraten.

