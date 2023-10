Bürgerkorps lädt ein Fahnenparade am Schremser Hauptplatz

Foto: Michael Schwab

D as Zentrum der Granitstadt Schrems wird am 25. Oktober zum Schauplatz einer Fahnenparade des Bürgerkorps Waidhofen. Sieben Personen werden dabei am Hauptplatz angelobt.