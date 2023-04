Alois Strondl: „Man muss für die Gemeinde eine Linie gehen“

Am 30. April geht für Sie und die Gemeinde Waldenstein ein großes Kapitel zu Ende. Sie waren 23 Jahre Bürgermeister, viele kennen gar niemand anderen in der Funktion. Wie fühlt sich das an, die Menschen so lange begleitet zu haben?

Alois Strondl: Es war eine wunderschöne Zeit und wenn man nach so langer Zeit aufhört, ist auch Wehmut dabei. Andererseits sollte man aufhören, so lange man das Gefühl hat, in der Bevölkerung noch anerkannt zu sein. Das habe ich glücklicherweise.

Oft hört man von Bürgermeistern, dass eine Schattenseite der Funktion ist, für vieles den Kopf hinhalten zu müssen. Wenn Sie zurückblicken: Wie hat sich das Dasein des Bürgermeisters hinsichtlich der Verantwortung geändert?

Strondl: Ich denke, dass sie in den 23 Jahren größer wurde. Die Bevölkerung ist zudem kritischer: Durch soziale Medien wurde es einfacher, auf jemanden „hinzuhauen“. Früher war es schwieriger, jemanden Auge in Auge zu kritisieren oder anzupatzen. Zugleich wird die gesetzliche Verantwortung als Bürgermeister immer größer.

Bürgermeister müssen viele Entscheidungen treffen. Es kann sein, Betroffenen schon am nächsten Tag bei einer Feier gegenüber zu sitzen, oder im selben Straßenzug zu wohnen. Wie schwierig ist es, das miteinander zu vereinbaren?

Strondl: Mein Beruf hat mir dabei geholfen, weil es durchaus vergleichbar ist. Da wie dort gibt es Kontakt mit Menschen und es sind Entscheidungen zu treffen, weil es gesetzliche Vorgaben manchmal einfach erfordern. Ich habe von Anfang an versucht, den Menschen zu erklären, warum wie entschieden wird. Meine Erfahrung war, dass es der Großteil einsieht, wenn man Entscheidungen vor allem auch gesetzlich fundiert begründen kann.

Was waren für Sie die herausforderndsten Momente?

Strondl: Der österreichweit erste BSE-Fall in der Gemeinde Waldenstein war damals eine große Herausforderung. Ich war erst ganz kurz Bürgermeister, Fernseh- und Radiostationen aus halb Europa waren da. Mir wurden zuhause die Türen eingerannt. Die Pandemie war auch herausfordernd, aber da hat der Zusammenhalt unter den Leuten sehr geholfen. Natürlich bereitet sowas schlaflose Nächte.

Zu den schönen Momenten: Was wäre Ihr Wunsch, wie sich Gemeindebürger später an Ihre Amtszeit erinnern?

Strondl: Ich denke, dass uns die Positionierung als Wohlfühlgemeinde gelungen ist, mit Wohnen im Grünen und der Nähe zu Arbeitsplätzen in Gmünd und Schrems. 23 Jahre an vorderster Front mitgestalten zu dürfen, macht stolz. Das Orchester war immer ein Traum, ich habe früher selbst in St. Martin Flügelhorn gespielt. Ich bin allen sehr dankbar, die dazu beigetragen haben.

Seit Jahren wird ein Radweg von Gmünd nach Waldenstein gefordert. Hätten Sie hier gerne einen Erfolg gesehen?

Strondl: Absolut. Das ist schon lange ein großes Anliegen. Die Planung zwischen Albrechts und Gmünd ist fertig, aber es scheitert an einem Grund. Die Strecke durch den Aßangwald ist gefährlich, es wäre momentan unverantwortlich, Kinder dort fahren zu lassen. Manchmal sind einem einfach die Hände gebunden und auch das muss man akzeptieren können.

Thema Nachbesetzungen: Es ist öfter zu hören, ums Bürgermeisteramt sei längst kein Gerangel mehr. Man müsse froh sein, wenn sich das jemand „antut“. Wie sehen Sie das?

Strondl: Ich denke, dass es nicht mehr möglich ist, ein Bürgermeisteramt auszuüben und daneben in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Also ja, dadurch wird es immer schwieriger, jemanden zu finden. Der Zeitaufwand ist enorm gestiegen. Ich bin überzeugt davon, dass man als Bürgermeister für die Gemeinde eine Linie gehen muss. Und ich bin davon überzeugt, dass dort am meisten weitergeht, wo parteiübergreifend zusammengearbeitet wird. Wird innerhalb des Gemeinderates viel gestritten, verlangt einem das als Bürgermeister sicher viel ab, diese Energie fehlt andernorts.

Sie hatten keine überregionalen Funktionen inne. Warum?

Strondl: Das war für mich nie ein Thema und das habe ich von Beginn an klar gemacht. Ich denke, es war zur Landtagswahl 2003, als man unbedingt wollte, dass ich für eine überregionale Wahl kandidiere. Aber ich wollte neben dem Bürgermeisteramt in meinem Beruf tätig bleiben. Außerdem habe ich eine Familie, die so schon genug zurückstecken musste. Bürgermeister von Waldenstein, das war ja immer an erster Stelle.

