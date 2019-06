Bürgermeister Klaus Tannhäuser trat zurück .

Der seit September 2017 amtierende ÖVP-Bürgermeister Klaus Tannhäuser gab am 28. Juni in einem Schreiben an die Vizebürgermeisterin Martina Sitz seinen Rücktritt als Bürgermeister und auch als Gemeindemandatar mit sofortiger Wirkung bekannt.