Weichen für Nachfolge in Brand-Nagelberg gestellt

Ende September 2002 hat er das Amt von seinem Vorgänger Wilhelm Kindlinger übernommen, Ende September dieses Jahres wird Franz Freisehner als Bürgermeister von Brand-Nagelberg an die nächste Generation übergeben. Für 30. September ist eine Gemeinderatssitzung geplant, in der die Mandatare Freisehners Nachfolger wählen.

Dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit Georg Einzinger heißen wird, wurde in der knapp 1.500 Einwohner zählenden Marktgemeinde schon seit längerer Zeit vermutet. Man wolle einer Wahl nicht vorgreifen, seinen Nachfolger schon rechtzeitig in die Arbeit einzubinden, sei ihm aber wichtig gewesen, sagt Franz Freisehner: „Ich will das Amt ordentlich übergeben, kein Chaos hinterlassen.“ Dazu gehöre eben auch die Vorbereitung der Nachfolge. Die SPÖ wird zudem einen geschäftsführenden Gemeinderat und einen neuen Mandatar nachbesetzen müssen.

Vonseiten der Opposition dürfte kein Gegenwind zur Nachfolge-Lösung zu erwarten sein: „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem künftigen Bürgermeister“, sagt Gernot Lintner von der ÖVP.

