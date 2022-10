"Anstrengender Wahlkampf": So schnitt Schremser Heini Staudinger ab

In seinem Wohnort Schrems bekam Heini Staudinger 6,39 Prozent der Stimmen. Heini-Hochburg ist die Gemeinde Eisgarn, wo er 7,34 Prozent schaffte. In seinem Heimatort Schwanenstadt (Oberösterreich) erreichte Staudinger 4,1 Prozent, in den Wien insgesamt 1,02 Prozent. Bundesweit hält Heini Staudinger bei 1,6 Prozent.

Anliegen nicht in Vergessenheit geraten lassen

Schon bei seiner Wahlparty am Freitag sagte der Geschäftsführer von Gea/Waldviertler Werkstätten, es habe sich gezeigt, die Gesellschaft sei zu sehr „im Mainstream gefangen“. Das wiederholte er auch in seinen Stellungnahmen zum Ergebnis. Zur Kandidatur motiviert hat ihn wie berichtet unter anderem die Ansicht, dass es so nicht mehr weitergehen könne, es Veränderungen im Lebensstil brauche.

Dafür wollte Staudinger ein Sprachrohr sein. Im Wahlkampf hat er immer wieder seine kritische Haltung gegenüber Kapitalismus, Konzerne, Ressourcenverbrauch und Vermögensverteilung klar gemacht. Die Kandidatur habe sich dennoch ausgezahlt und er hoffe, dass es auch künftig Menschen geben wird, die sich für diese Themen einsetzen, sagt er. Die übrig gebliebenen Spenden aus dem Wahlkampf will er jedenfalls spenden.

Bekanntheit durch "Match" mit der Finanzmarktaufsicht

Heini Staudinger ist in Schwanenstadt aufgewachsen, eine Afrikareise als 19-Jähriger hat ihn fürs ganze weitere Leben geprägt. 1980 eröffnete er in Wien einen „Earth Shoes“-Verkauf, Anfang der 1990er Jahre wurde er Eigentümer und später Geschäftsführer der als Sozialprojekt gegründeten Waldviertler Schuhwerkstatt in Schrems. Gea wuchs im Laufe der Jahrzehnte vom Händler und Produzenten für Schuhe und Möbel unter anderem auch zu einem Anbieter von Veranstaltungen über die Gea-Akademie und Gastronomiebetrieb im „Hotel zur Sonne“.

Weithin bekannt wurde Staudinger 2012 durch seine Auseinandersetzung mit der Finanzmarktaufsicht wegen eines bis dato unerlaubten Sparvereines für Einlagen von Freunden und Bekannten. Zuletzt startete das Unternehmen Spendenaktionen für Bedürftige im Inland und in Flüchtlingslagern, am Schremser Hauptplatz entsteht derzeit außerdem ein Neubau mit Produktions- und Reparaturstätten, Mietwohnungen und Büroräumlichkeiten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.