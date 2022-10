Fisch - und Kunsthandwerksmarkt in Heidenreichstein

Dabei wurde auf "Bewährtes" zurück gegriffen, indem auf Betreiben von "Heidenreichstein CreAktiv" der traditionelle Fischmarkt gemeinsam mit dem Kunsthandwerksmarkt fusioniert und daher für die Besucher ein attraktives Angebot in der Burgstadt geschaffen wurde. Neben einer "Genussmeile" war auch ein Festzelt am Hauptplatz vorhanden, wo schließlich dann am Sonntag die Hl. Messe gefeiert und anschließend bei einem Trachtenfrühschoppen in Oktoberfest-Manier durch die Stadtkapelle Heidenreichstein für beste Stimmung gesorgt wurde.

