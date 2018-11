Welche Mutter sehnt sich nicht hin und wieder nach etwas Abwechslung oder Zeit für sich – vor allem, wenn dann Sport, Spaß und soziales Miteinander im Vordergrund stehen?

Gleich 21 Frauen aus Schrems und Umgebung waren gespannt auf das Angebot der bei uns wenig bekannten Sportart „Cachibol“ und nahmen am Schnuppertraining teil. Edith Oberbauer, Obfrau des Vereins Sportunion Granit Schrems, hatte Sissi Speiser-Havel (Generalsekräterin Mamanet Austria) nach Schrems geholt, die Gemeinde stellte den Mittelschul-Turnsaal kostenlos zur Verfügung.

Nicht Baggern oder Pritschen, sondern Fangen und Werfen

Mamanet ist eine internationale Sportbewegung für Mütter jeden Alters und Frauen ab 30 auch ohne Kinder. „Cachibol“ ist eine dem Volleyball ähnliche Teamsportart. Der Ball wird dabei nicht gebaggert oder gepritscht, sondern gefangen und geworfen. Deshalb kann es leicht und ohne sportliche Vorerfahrung in jedem Alter schnell erlernt werden.

„Die Frauen waren derart aufmerksam bei der Sache, dass ein leicht anstrengendes, lustiges, aber vor allem informatives Training durchgezogen werden konnte“, war Speiser-Havel von der Motivation begeistert.

Im Anschluss beim gemütlichen Zusammensitzen im Gea Hotel Post sprudelten schon die ersten Ideen für Mamanet in Schrems. Gleich mehrere Teilnehmerinnen waren bereit, die Verantwortung für künftig wöchentliche Trainings zu übernehmen und eine Ausbildung zum „Mamanet-Coach“ zu absolvieren.

Ideen gab es auch für ein Sozialprojekt für Mütter mit Migrationshintergrund. „Großes Ziel ist es, Mamanet in der Region zu verbreiten“, so Bildungsgemeinderätin und Kleinregions-Geschäftsführerin Viktoria Prinz. Offizieller Trainingsbeginn und kostenloses Schnuppertraining für jene, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten, sind am 4. Dezember von 19 bis 20.30 Uhr.