Pflegende Angehörige: Auftakt für neues Sozialprojekt in Eisgarn

„Miteinander statt übereinander reden“, so lautet das Motto des neuen Sozialprojekts „Care4Caregivers“ (Sorge für Sorgetragende), das wie berichtet in den Gemeinden Eisgarn, Eggern, Haugschlag, Gastern, Litschau und Reingers in den nächsten zwei Jahren umgesetzt wird.

Dabei werden Maßnahmen erarbeitet, um besonders betreuende und pflegende Angehörige zu unterstützen. Bei der Auftakt-Veranstaltung in Eisgarn wurde das Projekt Gemeinderäten, Vereinsobleuten und Gesundheitsanbietern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt.

Eisgarns Bürgermeister Günter Schalko, gleichzeitig auch Obmann im Trägerverein „Mitanaunda“, sprach in seinen Begrüßungsworten über die Rolle der Gesellschaft bei der Unterstützung von betreuenden und pflegenden Angehörigen: „Wenn wo ein Problem auftritt, kommt es früher oder später am Gemeindeamt an, dann braucht es Lösungen. Mit diesem Projekt möchten wir Lösungsansätze für immer häufiger auftretende Problemstellungen im Sozialbereich erarbeiten.“

Ziel: Gesunde Lebensjahre steigern

Wie wichtig diese Auseinandersetzung ist, wurde beim Vortrag von Franz Kolland von der Karl Landsteiner Privatuniversität deutlich: „2035, in nur zwölf Jahren, werden wir doppelt so viele Betreuungs- und Pflegebetten benötigen, wie wir derzeit haben.“ Ein wesentliches Ziel sei daher, die Anzahl der gesunden Lebensjahre zu steigern. Neben dem Erhalt der körperlichen und geistigen Fitness sei auch die soziale Eingebundenheit ein wesentlicher Faktor zur Steigerung der gesunden Lebensjahre: „Einsamkeit ist so schädlich für die Gesundheit wie eine Packung Zigaretten.“

Durch die Veränderung der Familienstrukturen lasten die zunehmenden Betreuungs- und Pflegeaufgaben oftmals auf wenigen Angehörigen. Sie sind jetzt schon organisatorischen, aber auch körperlichen und vor allem emotionalen Belastung ausgesetzt. Regelmäßiger Schlaf, ausgewogene Ernährung, Bewegung und soziale Kontakte werden teils vernachlässigt. Als Konsequenz neigen betreuende und pflegende Angehörige dazu, sich vom gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen und zu vereinsamen.

„Genau in diesem Bereich setzt Care4Caregivers an“, betonte Projektleiterin Doris Maurer. Die Ziele dieses Projekts liegen in der Steigerung des Verständnisses für die Bedürfnisse von betreuenden und pflegenden Angehörigen, sowie der Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten in bestehenden Vereinen und Organisationen. Der Abbau von Scham für die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen sowie die Veränderung des negativ besetzten Bildes von Unterstützungsbedürftigkeit im Alter ist ein weiteres Ziel des Projekts. Um auch die Aufgaben der Gemeinden in diesem Bereich besser zu erfassen, ist die Erarbeitung eines Aufgaben- und Rollenprofils für Gemeinden weiterer Bestandteil des Projekts.

Gemeinderäte, Vereinsobleute und Gesundheitsanbieter diskutierten

Im Anschluss an die Projektvorstellung wurden die etwa 70 Teilnehmenden in Gruppen geteilt und es wurden bei einer gemeinsamen Jause verschiedene Fragestellungen diskutiert. Die Gemeinderäte stellten sich die Frage, welche Aufgaben die Gemeinde im sozialen Bereich derzeit hat. Die Vereinsobleute diskutierten darüber, was es braucht, um bestehende Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen. Anhand eines Fallbeispiels, das mittels Netzwerkkarte dargestellt wurde, setzten sich die Gesundheitsanbieter mit dem Thema Kooperation und Zusammenarbeit auseinander.

Die Ergebnisse dieser Workshops dienen als Basis für die weitere gemeinsame Erarbeitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit betreuender und pflegender Angehöriger. „Wir reden über die eigene Zukunft, also gestalten wir sie miteinander“, waren sich Franz Kolland und Günter Schalko einig.

