Einbetonierte Leiche: 13 Jahre Haft für Cousin

Das Gericht in České Budějovice (Budweis) verurteilte einen 35-Jährigen, der laut Anklage seinen Cousin getötet hat, zu 13 Jahren Haft, wie idnes.cz berichtet. Vor elf Jahren war es zum Mord gekommen. Laut Akte habe der Angeklagte den Mann damals wie berichtet erstochen, in ein Fass gesteckt und im Keller einbetoniert. Die damalige Lebensgefährtin des Opfers wurde wegen ihrer Beteiligung zu zehn Jahren verurteilt. Der Angeklagte gestand nun den Mord. „Es ist wie ein Albtraum. Ich bereue meine Taten aufrichtig. Ich habe ihn selbst ermordet“, erklärte er laut tschechischen Medien vor Gericht.

Hinweise auf einen toten Mann in einem Fass kamen aus der Drogenszene, im Oktober 2021 führte die Suche die Polizei zu einem Haus in České Velenice, wo sie die in einem Plastikfass versteckte Leiche unter dem Betonboden im Keller fand. Diese wurde als der 26-jährige Slowake identifiziert. Der Ermordete hatte mit der heute 30-jährigen Angeklagten drei kleine Kinder. Die Frau beschrieb das Zusammenleben mit ihm als sehr problematisch. Ihr Partner soll seinen Lebensunterhalt illegal finanziert haben und er habe ihr kein Geld gegeben, sie habe die Familie mit Wohngeld- oder Kinderbeihilfe versorgen müssen. „Von der Miete blieben nur ein paar Kronen übrig, sodass ich kaum Windeln kaufen konnte“, meinte sie laut idnes.cz. Ihr Mann habe sie sogar dazu gezwungen, als Prostituierte zu arbeiten. Im Laufe der Zeit kam sie dem Cousin ihres Partners näher.

Laut Anklage gab sie ihrem Partner vor dem Mord das auch als Schlafmittel zugelassene Medikament Dithiaden ins Essen, woraufhin er einschlief. „Ich hatte Dithiaden für die Kinder gegen Husten. Aber er hat es auch manchmal eingenommen“, führte sie an. Danach sei er nicht mehr so aggressiv gewesen. Auf die Frage, warum sie ihm an diesem Tag eine höhere Dosis verabreichte, antwortete sie, sie hätte ihm den Rest aus der Verpackung gegeben: „Ich war dumm.“ Sie sei dann mit den Kindern raus gegangen. Der Cousin habe ihr dann nur gesagt, er habe alles geregelt. „Ich habe keine Fragen gestellt, hatte nur Angst“, antwortete sie auf die Frage, warum sie den verschwundenen Partner nicht gesucht hat.

