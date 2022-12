Gerichtsprozess um Nachtclub: Zeugin bestätigt Vorwürfe nicht

Die Gerichtsverhandlung rund um Zuhälterei mit jungen Frauen aus Rumänien in einem tschechischen Nachtclub über den die NÖN bereits berichtet hat, wurde vor dem Kreisgericht in České Budějovice fortgesetzt. Der Vorwurf: Die Frauen sollten in dem Nachtclub in České Velenice unter Nötigung erotische Dienstleistungen erbringen und dabei ihre Einnahmen abgeben.

Nahe Grenze Nachtclub in České Velenice: Prozess wegen Menschenhandels

Drei Personen werden des Menschenhandels beschuldigt. Der Frau und zwei Männern drohen zwischen fünf und zwölf Jahre Haft. Im Prozess haben zwei Rumäninnen als Zeuginnen mittels Videokonferenz von einem österreichischen Gericht ausgesagt. In den Club kam sie freiwillig, sagte eine davon laut von jindrichohradecky.denik.cz : „Niemand hat mich gezwungen, ich bin aus eigenem Willen gekommen. Kein Mädchen, das ich von dort gekannt habe, wurde mit Gewalt dort gehalten, alle haben Geld bekommen.“

„Wer den Club geführt hat, weiß ich nicht.“

Im Club arbeitete sie ungefähr neun Jahre, während der Pandemie habe sie aufgehört. „Wer den Club geführt hat, weiß ich nicht, ich habe gedacht, dass sie sich dort abgewechselt haben.“ Sie habe die angeklagte Rumänin als Kellnerin kennengelernt. Die Arbeitszeit war laut Aussage von 16 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens. „Die Arbeit umfasste auch Sex gegen Geld, wir unterhielten uns mit den Klienten, haben getanzt und dann sind wir aufs Zimmer gegangen“, gab sie an: „Sie haben mich am Zimmer bezahlt, die Getränkekonsumation wurde an der Bar gezahlt, daraus haben wir Provision bekommen.“ Dennoch wurde die Nationale Zentrale zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen im September 2021 informiert, dass im Umfeld des Clubs Menschenhandel betrieben werde.

In den Jahren 2017 und 2018 seien unter dem Versprechen auf Arbeit in Tschechien zwei Mädchen aus Rumänien gelockt, ihnen Lichtbildausweise entnommen und sie unter Todesdrohung und anderer physischer Gewalt zur Prostitution gezwungen worden. Beide Mädchen sollten, so der Vorwurf, den Angeklagten ihren gesamten Verdienst abgeben.

Zeugenaussage: Frau von Angeklagtem verprügelt

Die Angeklagten hätten demnach seit 2016 mindestens 50 Mädchen, hauptsächlich aus Rumänien, zur Ausübung von Prostitution geholt. Ihnen sei immer eine Unterkunft im Club zur Verfügung gestellt worden, sodass es dort immer genügend Frauen gab. Im Club wurde eine der Befragten laut Bericht des tschechischen Portals Zeugin eines Vorfalls mit dem angeklagten Rumänen, der seine Gefährtin verprügelt haben soll: „Wir sind um sieben Uhr in der Früh wegen Geschreis aufgewacht und haben sie gerettet, sie ist vor ihm nur in Unterwäsche weggelaufen.“

Die Zeugin gab aber an, den Mädchen seien weder Ausweise noch Geld weggenommen worden, niemand habe sie zum Sex gezwungen. Ähnliches sagte eine jüngere Kollegin aus. In Rumänien habe sie „von einer Freundin erfahren, dass es diesen Club in Velenice gibt.“ Auch sie betonte, dass die Klienten vorab und direkt bei den Prostituierten bezahlt hätten: „Alles ist mir geblieben.“ Der angeklagte Rumäne beantragte eine Haftentlassung, das wurde abgelehnt. Weitere Zeugen werden vernommen.

