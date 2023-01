Rotlicht-Prozess: Auch Österreicher verurteilt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Im Prozess rund um einen Nachtclub in České Velenice gibt es Neuigkeiten: Das Kreisgericht in České Budějovice (Budweis) verurteilte Berichten von idnes.cz zufolge einen Mann und eine Frau aus Rumänien sowie einen Österreicher wegen organisierter Prostitution, Zuhälterei und illegalem Betrieb von Spielautomaten zu insgesamt elf Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung, Geldstrafen und Ausweisung für fünf Jahre. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, die Verteidiger haben sich eine Berufungsfrist gesetzt.

Der Club sei mehrere Jahre im Visier der Kriminalpolizei gestanden, berichten tschechische Medien. Die Geschäfte blühten demnach auch während Pandemie und Ausgangssperren auf. Das Verfahren begann im August 2022 und war wegen der umfangreichen Zeugenanhörungen von Prostituierten aufwendig. „Die Angeklagte, die die Mindeststrafe von zwei Jahren und vier Monaten bekam und sich in Haft befindet, kann einen Antrag auf bedingte Entlassung stellen und nach Rumänien zurückkehren. Jeder kann seine Strafe in seinem Heimatland verbüßen“, erklärte Senatspräsident Ondřej Kubů laut Idnes.

„Ich habe mit dem Club nichts zu tun“, behauptete der 34-jährige Österreicher, Landwirt aus dem Bezirk Freistadt und Inhaber des Betriebes, von Anfang an. Neben Zuhälterei wurde ihm auch das unerlaubte Betreiben von Glücksspielautomaten vorgeworfen, wofür er keine Lizenz habe. Während der Vernehmung behaupteten einige Frauen, sie seien getäuscht worden, hätten eigentlich auf eine Stellenausschreibung als Pflegekraft in Österreich geantwortet. Ihren Angaben zufolge wurden ihnen von den Arbeitgebern in Tschechien die Dokumente abgenommen. Menschenhandel mit Minderjährigen konnte vor Gericht nicht bewiesen werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.