Mord-Prozess um einbetonierte Leiche: „Sie waren so komisch“

Mit dem Fall der im Fass einbetonierten Leiche in České Velenice befasst sich das Kreisgericht in České Budějovice (Budweis) seit dem Vorjahr – die NÖN berichtete mehrmals darüber. Nun haben vor Gericht die Bekannten der Familie aus Velenice ausgesagt. Wie idnes.cz berichtet, haben einige von dem Vorfall seit mehreren Jahren gewusst, der Kriminalpolizei gelang aber erst im Februar 2022, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Der 35-jährige Mann ist nun wegen Mordes angeklagt. Seine um sechs Jahre jüngere Freundin, Mutter von vier Kindern, steht unter Verdacht, bei dem vorsätzlichen Mord im Juli 2012 geholfen zu haben. Beiden drohen 12 bis 20 Jahre Haft.

Der Mann gab zu, dass er seinen Cousin – den Ex-Freund der Frau– im Schlaf mit einem Messer erstochen hat. Die Leiche habe er in einem Fass im Keller des Miethauses einbetoniert. Laut Staatsanwalt Radomír Klimeš hat die Angeklagte ihren Partner zuvor mit Medikamenten „eingeschläfert“, was die Frau bestreitet.

Angeklagter hat sich selbst verraten

„Dass er meinen Freund mit einem Messer erstochen hat, hat mir ein Bekannter, dem es der Angeklagte selbst verraten hat, erzählt. Aber wir haben ihm nicht geglaubt, weil er oft gelogen hat,“ hat ein Freund des Ermordeten laut tschechischen Medien nun berichtet. In einer umfassenden Aussage gab der Zeuge demnach zu, dass er vom plötzlichen Verschwinden seines Freundes und auch von der Tatsache, dass sein Handy nicht mehr funktionierte, überrascht war. „Zwei Tage zuvor habe ich den Angeklagten gesehen, wie er Beton mit einer Schubkarre transportierte“, sagte er. Das Paar lebte seitdem zusammen.

Nach dem Cousin gefragt, hätten sie erzählt, dass er in die Slowakei gegangen sei. „Sie waren beide so komisch“, beschrieb der Zeuge, der heute in Brno lebt. Man kannte sich von Nachtclubs und Bars. Manchmal verdienten sie als Maurer, Gebrauchtwagenhändler und Automechaniker etwas dazu.

Ein Polizist erzählte über das Trio:

„Zum Haus, wo der Mord passierte, fuhr unsere Streife oft. Etwa auf eine anonyme Anzeige, dass dort ein Raufhandel stattfindet. Als wir ankamen, hat man uns erzählt, es wäre nichts passiert.“ Ein anderer Zeuge, ein Mann ungarischer Nationalität, versuchte laut idnes.cz auch, die Atmosphäre der Stadt an der Grenze zu beschreiben. Er kaufte vom Angeklagten wenige Tage nach Verschwinden des Ermordeten sein Auto. Er war auch derjenige, der die Tat anderen schilderte und dem Mörder Zement für das Einbetonieren besorgte. Obwohl er zunächst behauptete, Tschechisch zu verstehen, verschob man seine Vernehmung, die mit Hilfe eines Dolmetschers fortgesetzt wurde.

Nachdem sich mehrere Zeugen meldeten, fingen die Kriminalisten Anfang des Vorjahres an, den Fall zu untersuchen. Der Prozess wird im April fortgesetzt.

