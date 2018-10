Hatten die Sozialdemokraten in der Gmünder Nachbarstadt um Bürgermeister Jaromír Slíva bei den tschechischen Kommunal- und Teilwahlen 2014 noch um ein Mandat die Mehrheit, so haben sich die Machtverhältnisse am vorigen Wochenende wesentlich verändert: „Die Unabhängigen“ um Vizebürgermeister Pavel Chabiniok (39) haben mit 53,3 Prozent der Stimmen acht Sitze – und damit die absolute Mehrheit – im Gemeinderat erlangt.

Bei äußerst geringer Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent erreichten Slívas Sozialdemokraten lediglich 37,2 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, seine Tage an der Spitze der 3.600-Einwohner-Stadt sind daher gezählt. Klarheit darüber soll der neu konstituierte Gemeinderat in den kommenden beiden Wochen bringen. Die restlichen Stimmen entfielen auf die „Christen“.

Bundesweit waren die Wahlen von einem Fiasko der Sozialdemokraten geprägt, wobei der Bezirk Neuhaus mit 67 Mandaten mehrheitlich sozialdemokratisch bleibt (Demokraten: 26 Mandate). In den Bezirken Budweis und Krumau dominierten die Christen mit 63 bzw. 45 Mandaten deutlich.