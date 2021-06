Wieder trudelten wunderbare Fotos zur Challenge „Ich und mein Lieblingsplatzerl im Waldviertel“ ein. Die Serie läuft noch zwei Wochen. Am Ende können tolle Gewinne abgeräumt werden.

So seid ihr dabei: Ihr macht ein Selfie von euch an eurem Lieblingsort im Viertel, mailt es mit Nennung eures Namens, Wohnortes und ganz kurzer Erklärung über die Besonderheit des Ortes an waldviertel@noen.at. Vier Wochen lang werden die besten Fotos in der Waldviertler NÖN, auf NÖN.at sowie (mit Erlaubnis der Fotografen) beim Waldviertel Tourismus veröffentlicht. Zum Abschluss kürt eine NÖN-Jury eine Auswahl der attraktivsten Bilder, daraus werden ab 23. Juni die Gesamtsieger durch die Leser auf NÖN.at gewählt.

Das sind die Preise: Auf die Top-Platzierten warten 2 x 2 Tickets zur Führung durch die Käsemacherwelt-Schaukäserei, 1 x 2 Karten für eine Führung in die AnnoLignum Holzerlebniswelt Waidhofen plus Kaffee in der Cafe-Lounge-Bar, 2 x 1 Kiste Schremser Bier , 1 Familienkarte im Unterwasserreich , 1 Betriebsführung für 2 + Sonnige Grüße von „ SONNENTOR Erlebnis „ und 8 prall gefüllte Waldviertel-Rucksäcke. Hauptpreis ist ein Übernachtungs-Package im Waldviertel.