Trotz des zum Start nicht guten Ausflugswetters trudelten bereits wunderbare erste Fotos zur Challenge „Ich und mein Lieblingsplatzerl im Waldviertel“ ein. Die Serie läuft noch drei Wochen. Am Ende können tolle Gewinne abgeräumt werden.

So seid ihr dabei: Ihr macht ein Selfie von euch an eurem Lieblingsort im Viertel, mailt es mit Nennung eures Namens, Wohnortes und ganz kurzer Erklärung über die Besonderheit des Ortes an waldviertel@noen.at. Vier Wochen lang werden die besten Fotos in der Waldviertler NÖN, auf NÖN.at sowie (mit Erlaubnis der Fotografen) beim Waldviertel Tourismus veröffentlicht. Zum Abschluss kürt eine NÖN-Jury eine Auswahl der attraktivsten Bilder, daraus werden ab 23. Juni die Gesamtsieger durch die Leser auf NÖN.at gewählt.

Auf die Top-Platzierten warten 2 x 2 Tickets zur Führung durch die Käsemacherwelt-Schaukäserei, 1 x 2 Karten für eine Führung in die AnnoLignum Holzerlebniswelt Waidhofen plus Kaffee in der Cafe-Lounge-Bar, 2 x 1 Kiste Schremser Bier , 1 Familienkarte im Unterwasserreich , 1 Betriebsführung für 2 + Sonnige Grüße von „ SONNENTOR Erlebnis „ und 8 prall gefüllte Waldviertel-Rucksäcke. Hauptpreis ist ein Übernachtungs-Package im Waldviertel.

Also: Was taugt dir im Waldviertel und warum? Schick auch du uns ein Bild von dir an deinem Lieblingsplatz mit Kurzerklärung & Wohnort an waldviertel@noen.at – die besten Fotos werden prämiert!

Alle Infos zur Aktion findest du auch hier: