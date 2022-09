Neues Schuljahr, neue Verkehrssituation beim Gmünder Gymnasium

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im wichtigsten Straßenbauprojekt des Sommers in der Bezirkshauptstadt Gmünd geht es vor dem Schulstart aktuell Schlag auf Schlag: Der vordere Bereich der Schulgasse nimmt in großen Schritten Gestalt an. Nach der Fertigstellung warten auf die Straßenbenützer hier etliche Neuerungen.

Blick von der Hans-Lenz-Straße in die Schulgassen-Baustelle. Fotos: Markus Lohninger Foto: Markus Lohninger

Das große Ziel der Überlegungen sei es gewesen, die Verkehrssituation im Umfeld des Gymnasiums mit oft chaotischen Zuständen vor allem um die fünfte und sechste Schulstunde zu verbessern, betont Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Dazu werden nun zwei wesentliche Hebel in Bewegung gesetzt.

Neue Parksituation auch mit Kurzparkern

Der „Lehrerparkplatz“ zwischen Gym und Großem Harabruckteich wird neu asphaltiert und im Zuge dessen komplett neu gestaltet. Für die Zufahrt geht es künftig schon vorm Parkplatz kurz rechts in die Teichpromenade und dann gleich links zur Parkfläche – die Positionen sind jetzt schon anhand der Bordsteine erkennbar.

Über den Parkplatz mit seinen gut 30 Stellplätzen geht es dann im Einbahnsystem mit zentraler Ausfahrt. Dabei wird laut Preis die zur Schule gelegene erste Hälfte der Fläche in eine Kurzparkzone umgewandelt, „damit abholende Eltern kurzfristig verfügbare freie Parkplätze haben“. Der bisherige Einfahrtsbereich wird durch eine neue Grünfläche von Fahrbahn und Parkplatz getrennt.

Neue Begegnungszone zwischen Gym und Parkfläche

Im gleichen Atemzug wird die Schulgasse im Bereich vor dem Gymnasium zu einer relativ breiten Begegnungszone, kündigt Stadtrat Preis an. Die Fahrbahn soll zwischen den Abzweigungen zu Gymnasiumstraße und Czadekgasse – der aktuellen Ausbaustufe – erhöht werden, um eine Entschleunigung des Verkehrs und eine Erhöhung der Sicherheit für die Schulkinder zu erreichen. Entlang der Lehrerparkplatz-Seite ist hier noch eine kleine zusätzliche Abholzone geplant.

Zur Neugestaltung der Schulgasse an sich

Martin Preis hofft, dass die Generalsanierung im Bereich der künftigen Begegnungszone bis zum Schulbeginn abgeschlossen ist, „die Wetterlage hat unser Vorhaben in den vergangenen Wochen leider nicht begünstigt“. Verzögerungen verursachte im Sommer auch massiv gestiegenes Interesse von Bewohnern in den Siedlungen an Anschlüssen ans Fernwärmenetz der Kelag – die bei der Gelegenheit vergleichbar günstig mitberücksichtigt werden können. Die Schaffung solcher Anschlüsse ist aber wie berichtet nicht nur zeitintensiv, sondern hängt in Zeiten von Materialnöten auch von Lieferfragen ab.

Im Anschluss sollen Sanierung und Neubau jedenfalls in Richtung der Brüder-Baumann-Straße und Schremser Straße fortgesetzt werden. Vom Plan der Schaffung auch eines Geh- und Radweges in der relativ engen Schulgasse wurde zuletzt abgewichen. Aktueller Stand ist laut Preis die Fahrbahn mit „großzügiger Trennung“ von einem breiten Gehsteig in einer ohnehin schon bestehenden Tempo-30-Zone.

Die Kosten des Projektes für die Stadtgemeinde belaufen sich inklusive Kanal- und Wasserleitungs-Erneuerungen auf etwa 450.000 Euro.

