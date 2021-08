Premiere für das Kinderschutzzentrum Kidsnest Waldviertel : Am 14. August findet im Golfclub Weitra erstmals ein Golf-Charity-Turnier statt.

Im Kidsnest wird kostenlose Psychotherapie für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 angeboten, diese werden auch zu Gericht begleitet und erhalten kostenfreie Rechtsvertretung, wenn sie Opfer von Gewalt wurden. Um auf diese Themen aufmerksam zu machen, Menschen zu sensibilisieren, aber auch Spenden zu sammeln, wird das Charity-Golfturnier veranstaltet. „Die Spenden bleiben zu 100 Prozent in den Kidsnest-Beratungsstellen Gmünd und Zwettl. Die Einnahmen werden kurzfristig für Therapiematerial, Spielsachen für Kinder, Fortbildung der Mitarbeiter, Infrastruktur in den Zentren etc. eingesetzt, mittel- und langfristig sollen die Standorte vergrößert und weitere Mitarbeiter aufgenommen werden können“, sagt Thomas Graf vom Kidsnest.

Zur Unterstützung konnten als Gastspieler in Weitra Volker Piesczek, Moderator und Entertainer, sowie Schauspieler, Kabarettist und Drehbuchautor Serge Falck gewonnen werden. Start ist um 11 Uhr, ab 9.30 Uhr wird für Neulinge ein Einführungsunterricht angeboten. Für Kinder stehen Hüpfburg & Spielstationen bereit. Anmeldungen unter: office@kidsnest.at